Muratpaşa’da Aşık Veysel anılıyor

Muratpaşa Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel’i Muzaffer Özdemir konseri ve şiir dinletisiyle anıyor.

Aşık Veysel, 25 Ekim 1984 yılında Şarkışla’da doğdu. Ozan - aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, 1973 yılının 21 Mart’ında hayata veda etti. Geride ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Dostlar Beni Hatırlasın’, ‘Kara Toprak’ gibi yüzlerce unutulmaz eser bırakan Aşık Veysel’in ölüm tarihi, 1999 yılında, bir tesadüf sonucu UNESCO tarafından ‘Dünya Şiir Günü’ ilan edildi.

Muratpaşa Belediyesi, Aşık Veysel’in ölümünün 45’inci yıl dönümü ve Dünya Şiir Günü’nde Türk halk ozanını, sahnede tek kişilik orkestraya dönüşen 16 perküsyon aletiyle aynı anda bağlama çalarak çok mızraplı bağlamanın öncülüğünü yapan Muzaffer Özdemir konseriyle anacak. Müzisyen kimliğinin yanı sıra şair ve yazar Özdemir, konserde aynı zamanda şiir dinletisi de gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda 21 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek konser ve şiir dinletisi 20.00’de başlayacak. Konser ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.