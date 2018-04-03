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Murdoch'ın Sky'ı satın alma girişimine Disney desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

21st Century Fox’tan yapılan açıklamada, Walt Disney şirketinin Sky News'i satın almak için "niyetini ortaya koyduğu" bildirildi

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox’un İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun tamamını satın alma girişimine ABD'li eğlence ve medya devi Walt Disney'den destek geldi.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin (CMA), ocak ayında, 21st Century Fox’un Sky grubunun tamamını alma girişimini "medyanın çok sesliliği açısından kamu yararına olmadığı" gerekçesiyle engellemesinin ardından, Walt Disney de bu girişime dahil oldu.

21st Century Fox’tan CMA'ya bugün yollanan resmi açıklamada, "Walt Disney şirketi Sky News'i satın almak için niyetini ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, medyadaki çok sesliği sağlamak için Sky News haber kanalının Sky grubundan ayrıştırılarak tamamen bağımsız bir kuruluş haline getirileceğinin altı çizildi. Sky News'ın bağımsız olarak faaliyet gösterebilmesi için 21st Century Fox tarafından 15 yıl süreyle finansman edilmesi garantisi verildi.

Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, geçen yıl, yüzde 39'luk hissesine sahip olduğu İngiliz yayın şirketi Sky'ın tamamını satın almak için 11,7 milyar sterlin (16,5 milyar dolar) teklif etmişti.

Walt Disney ise aralık ayında, 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ettiğini duyurmuştu.

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21st Century Fox İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA) Rupert Murdoch Sky Grubu sky news Walt Disney

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