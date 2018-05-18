Mursi, hapishanede 6'ncı ramazanını geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Mısır'da askeri darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi, ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanın tutukluluk koşulları bilinmeksizin hapishanede 6'ncı ramazanını geçirdiğini ifade etti.

Mursi'nin ailesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire'nin güneyindeki Tora Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan Muhammed Mursi ile oğlu Usame'nin sağlık durumları ve tutuldukları şartlara ilişkin endişesini aktardı.

Usame'nin iki, Muhammed Mursi'nin ise cezaevindeki altıncı ramazanı olduğu belirtilen açıklamada, keyfi şekilde tek kişilik hücre hapsi, kuşatma ve tam tecrit altındaki Mursi'nin herhangi biriyle görüşmesine kesinlikle izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Mursi'nin beş yıldır ailesi ve avukatlarıyla sadece iki kere görüşebildiği hatırlatılarak, Aralık 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Usame'nin ziyaretine ise sadece bir kez izin verildiği belirtildi.

Ailesi, şu anda Mursi'nin tutulduğu yer, tutukluluk şartları ve sağlık durumuna ilişkin hiçbir şey bilinmediğini vurguladı.