Mursi'nin oğlu babasının sağlık durumundan endişeli

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Ahmed Mursi, babasının sağlığının hiç olmadığı kadar bozulduğu yönünde haberler olduğunu belirtti.

Ahmed Mursi, sosyal medya hesabından "Mensubiyeti ve yönelimi ne olursa olsun konuyla ilgilenen herkese acil bilgilendirme" başlığıyla yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki babası Muhammed Mursi'nin sağlığının, daha önce görülmemiş şekilde bozulduğu ve gardiyanlar tarafından söz konusu durumun görmezden gelindiği yönünde haberler olduğunu aktardı.

Babasının hayatından ve gerekli tedaviyi görememesinden Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar'ın sorumlu olduğunu ifade eden Ahmed Mursi, "İslam ve Arap dünyası ile Mısır'ın dürüst insanlarına" babasının başta gerekli sağlık hizmeti olmak üzere insani haklarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

- Tutukluluk şartları kriterlere uygun değil

İngiltere parlamentosundan bağımsız bir heyet tarafından dün yapılan açıklamada, Mursi'nin Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'ndeki tutukluluk şartlarının "ne Mısır'ın kriterlerine ne de uluslararası kriterlere uygun bulunduğu" ve bu şartların "ölümünü hızlandırabilecek türden" olduğu bildirilmişti.