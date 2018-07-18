İsrail mahkemesi tarafından 9 yıl hapse mahkum edilen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nın eşi Fatıma, "Murteca'nın yokluğu gerçekten zor. Şu anda yokluğunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. En azından çocuklarımız için güçlü olmak zorundayız. Ancak bütün bunlara rağmen hiç kolay değil." dedi.

TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Muhammed Murteca'nın ailesi yaralarını sarmaya çalışıyor. Murteca'nın erkek çocukları Ahmed (13), Abdurrahman (11) ve Faruk (8) babaları için korku ve hasretle gözyaşı döküyor.

Faruk, babasının hapishanede aç, susuz, üzgün olup olmadığını ve işkence görüp görmediğini soruyor.

Henüz iki buçuk yaşındaki Sare isimli kızı ise olan bitenden habersiz bir şekilde amcalarına "baba" diye sesleniyor.

Murteca'nın eşi Fatıma ise, kızı Meryem'in ölümünden sonra kocasının Sare'ye kavuştuğunu ancak kızı henüz 1 yaşındayken İsrail'in onu kızından ayırdığını belirtti.

Murteca, hapishanede aile fertlerinden birini ya da avukatını gördüğünde ilk olarak, "Sare nasıl, nasıl yürüyor, ne yiyor, ne giyiyor, ilk adımını nasıl attı, nasıl konuşuyor?" diye soruyor. Eşi Fatıma'nın ifadeleriyle küçük kızlarının büyüdüğünü görememek hapishanedeki Murteca'ya acı veriyor.