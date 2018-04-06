Muş Belediyesi Kent Meydanında hafriyat çalışması başlattı

Muş Belediyesi tarafından Kent Meydanı projesinin uygulanacağı Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde hafriyat çalışması başlatıldı.

Çalışma sezonunun başlamasıyla il genelinde yoğun bir faaliyet içerisinde giren Muş Belediyesi, projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın çok önem verdiği ve Muş’un çehresini değiştirecek olan Kent Meydanı Projesi’nde ilk kazma vuruldu. Geçtiğimiz günlerde proje hazırlama işi ihale edilen Kent Meydanında hafriyat çalışmaları başlatıldı. Belediye, söz konusu proje hazırlanana kadar alandaki hafriyatı çıkartarak temel atma çalışmasını hızlandırıyor. Sabahın erken saatlerinde alana getirilen iş makineleri ile kazı ve taşıma çalışmaları başlatılırken, projenin kısa bir sürede uygulanması için gerekli hazırlıklar yapılıyor. 20 bin metrekare alan üzerinde yürütülecek çalışma ile yaklaşık 7 bin kamyon hafriyat çıkarılması bekleniyor. Muş Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan Kent Meydanı projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, “Hava koşullarının elverişli olması ile 2018 yılı çalışma sezonumuzun startını verdik. Geçtiğimiz yıllardan devam eden projelerimizi yeniden başlatırken, planladığımız yeni projeleri de uygulamaya aldık. Ekiplerimiz, hemen hemen şehrin her bölgesinde çalışma yapıyorlar. Halkımıza vaat ettiğimiz projelerimizi tamamlayarak hizmete sunmak için gece gündüz uğraşıyoruz. Bugün de benim çok önem verdiğim Kent Meydanı projesinin bir başlangıcı olarak hafriyat çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz haftalarda proje hazırlama işi ihale edildi. Biz de bu süre içerisinde söz konusu alandaki hafriyatı çıkararak zamandan kazanmayı hedefliyoruz. Bu yıl uygulamaya alınacak olan projenin kısa bir sürede tamamlanması için çalışmaları hızlandırdık” dedi.

Kent Meydanı projesinin Muş’a ayrı bir hava katacağını söyleyen Başkan Asya, “Halkımızın nefes alabileceği ortamlara ihtiyacı var. Muş Belediyesi olarak bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak önemli hizmetler yaptık. Yeşil alan kapasitesini hedefimizin üstünde arttırarak alternatif alanlar oluşturduk. Şehrin merkezi konumunda olan ve Kent Meydanı projesini uygulayacağımız alanı da halkımızın güzel vakit geçirebileceği bir mekan haline getirmeyi düşünüyoruz. Kent Meydanının altı tamamen otopark olacak şekilde tasarlandı. 600 araç kapasiteli bir otopark ile önemli bir ihtiyacı da gidermiş olacağız. Üst kısmını ise yeşil alanların ve su öğelerinin bulunduğu güzel bir buluşma noktası haline getirmeyi planlıyoruz. Çalışmaların hızla devam ettiği projeyi bir an önce tamamlamayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.