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Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi, kadınlara yönelik ‘Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesini hayata geçiriyor.Muş Belediyesi tarafından yıllarca Astsubay Gazinosu olarak kullanılan alanda ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi uygulanıyor.

Muş Belediyesi, kadınlara yönelik ‘Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesini hayata geçiriyor.
Muş Belediyesi tarafından yıllarca Astsubay Gazinosu olarak kullanılan alanda ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi uygulanıyor. Tahsis işlemi tamamlanan bölgede yapılacak tesiste kadınlara eğitim ve kültür alanında hizmet verilecek. Sabahın erken saatlerinde projenin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. İncelemeler sırasında başkan yardımcıları ve birim amirleri de Başkan Asya’ya eşlik etti.
Mevcut yapıların kısa sürede yıkılması konusunda gerekli işlemlerin yapılması talimatı veren Başkan Asya, söz konusu projenin yılsonuna kadar tamamlanması gerektiğini ifade etti.
Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projesi hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bu projemizi de başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızdan tahsis işlemi tamamlandı. Tahsis sürecinde katkı sunan, emek veren herkese şükranlarımı sunarım. Kadın kardeşlerimize yönelik güzel bir projeyi bu alanda hayata geçireceğiz. Projeyi Hürriyet Karakolunun yanında bulunan 2 bin 150 metrekarelik alana tasarladık. Bayanlara yönelik aerobik, fitness salonu, derslikler, konferans ve toplantı salonu gibi ihtiyaç duyulan çağdaş bir cazibe merkezi kazandırmayı amaçlıyoruz. Tesisimiz 601 metrekare taban alanı olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katta 6 adet derslik, 1 adet aerobik ve fitness salonu, 1 adet çocuk oyun odası, mescit, teknik ve hizmet birimleri yer alacak. 1. katta ise konferans ve toplantı salonu, 5 adet derslik, revir, idari birimler ve kafeterya bulunacak. Bahçe içerisinde açık otopark, kamelya, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar oluşturarak bayanların güzel vakit geçirebileceği bir kompleks kuruyoruz. Allah’ın izniyle projemizi yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

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Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi
2 / 6

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi
3 / 6

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi
4 / 6

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi
5 / 6

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi
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Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi

Muş Belediyesinden ‘Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ projesi
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