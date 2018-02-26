Muş Defterdarlığı'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek (2) - Yeniden

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ Defterdarlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yardım kampanyası başlatıldı. Gönüllü bağış kapsamında para toplanarak, Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırılacak.

Muş'ta, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Defterdarı Mustafa Bakır ve kurum çalışanları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklama yapan İl Defterdarı Bakır, "Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan kahraman Mehmetçik'imize maddi ve manevi destekte bulunabilmek için Mehmetçik Vakfı'na gönüllü bağış kampanyası başlattıklarını, bugün itibarıyla toplamış olduğumuz meblağı Mehmetçik Vakfı hesabına yatıracağız. Bu anlamlı ve güzel çalışmadan dolayı çok değerli mesai arkadaşlarıma kurumun ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Her zaman Mehmetçik'imizin yanındayız; canını ortaya koyan değerli kahramanlarımıza, değerli polislerimize her zaman minnettarız. Allah, yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.

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