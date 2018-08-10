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"Muş Havalimanı ekimde hazır olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak: - " (Muş Havalimanı) İnşallah en geç ekim ayında da pırıl pırıl, dört dörtlük anahtar teslimi ile bu eseri teslim alacağız"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Muş Havalimanı'nın yapımı devam eden terminal binasında incelemelerde bulundu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen DHMİ Genel Müdürü Ocak, Muş Havalimanı ile yapımı devam eden terminal binasını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Bir süre incelemelerde bulunan Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Ellerinden geldiği kadar işçisiyle, işvereniyle, idaresiyle hep birlikte çalıştıklarını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"26 Ağustos önemli tarih. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız buraya gelecekler ve Ahlat'a gidecekler. Onlar gelmeden önce 'hazırlıkları yerinde görelim, eksiklikleri yerinde tespit edelim, gerekli önlemleri alalım' dedik. İnşallah en geç ekim ayında da pırıl pırıl, dört dörtlük anahtar teslimi ile bu eseri teslim alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük projelerini açıklarken, buranın ismini 'Sultan Alparslan Havalimanı' olarak değiştirdi. İnşallah ona göre tabelalarımızı yerleştireceğiz. Çok da güzel bir isim oldu, büyük bir memnuniyet yarattı, hayırlı olsun."

DHMİ İnşaat Emlak Daire Başkanı Mehmet Uslu ise daha önce yılda 400 bin yolucu taşıyan Muş Havalimanı'nın 2 milyon yolcu kapasiteli olacağını dile getirdi.

Uslu, şöyle devam etti:

"2 bin 400 metrekare üzerinde hizmet veren Muş DHMİ Terminal Binası, yeni yapılan çalışmalarla 12 bin metrekare üzerinde hizmet verecek. Pistimiz eskiden 3 uçağa hizmet veriyordu, şu anda büyütülerek 5 uçağa hizmet verecek. 60 araçlık oto parkımız vardı. Bunun kapasitesi 300 araca çıkacak. Dolayısıyla daha konforlu, daha güvenli bir seyahat imkanı sağlanmış olacak."

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