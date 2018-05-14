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Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Heyecanla beklediğimiz Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bu yüzden Muş halkı, şehirlerindeki imsak ve iftar saatlerini merak etmeye başladılar. Haberimizdeki Muş Ramazan imsakiyesi, diyanetin sitesinden alınmış olup Muş imsak vakti ve Muş iftar saatlerini takip edebilirsiniz. İşte Muş Ramazan imsakiyesi 2018...

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan nihayet başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayı ile birlikte Muş imsak vakti ve iftar saati nedir soruları merak uyandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre hazırladığımız Muş Ramazan imsakiyesi haberimizde. Böylece 14 Haziran Perşembe günü sona erecek olan Ramazan ayı boyunca Muş imsak ve iftar vakitlerini takip edebilirsiniz. İşte Muş Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

MUŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:14 04:54 12:16 16:07 19:26 21:00
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:13 04:54 12:16 16:07 19:27 21:01
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:11 04:53 12:17 16:08 19:28 21:02
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:10 04:52 12:17 16:08 19:29 21:04
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:09 04:51 12:17 16:08 19:30 21:05
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:08 04:50 12:17 16:08 19:31 21:06
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:07 04:50 12:17 16:09 19:32 21:07
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:05 04:49 12:17 16:09 19:33 21:09
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:04 04:48 12:17 16:09 19:33 21:10
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:03 04:48 12:17 16:09 19:34 21:11
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:02 04:47 12:17 16:09 19:35 21:12
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:01 04:47 12:17 16:10 19:36 21:13
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:00 04:46 12:17 16:10 19:37 21:15
14 29 Mayıs 2018 Salı 02:59 04:46 12:17 16:10 19:37 21:16
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:59 04:45 12:18 16:10 19:38 21:17
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:58 04:45 12:18 16:11 19:39 21:18
17 01 Haziran 2018 Cuma 02:57 04:44 12:18 16:11 19:39 21:19
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:44 12:18 16:11 19:40 21:20
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:44 12:18 16:11 19:41 21:21
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:43 12:18 16:12 19:41 21:22
21 05 Haziran 2018 Salı 02:54 04:43 12:19 16:12 19:42 21:23
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:54 04:43 12:19 16:12 19:43 21:24
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:53 04:42 12:19 16:12 19:43 21:25
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:53 04:42 12:19 16:13 19:44 21:25
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:52 04:42 12:19 16:13 19:44 21:26
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:52 04:42 12:19 16:13 19:45 21:27
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:51 04:42 12:20 16:13 19:45 21:28
28 12 Haziran 2018 Salı 02:51 04:42 12:20 16:14 19:46 21:28
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:51 04:42 12:20 16:14 19:46 21:29
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:51 04:42 12:20 16:14 19:47 21:29

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergâhından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Mübarek Ramazan ayınız hayırlı olsun…

  • Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

  • Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Mübarek Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

  • Bu mübarek ramazan ayı hepimizin üzerinde bulut olsun, bereketi üzerimizde dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun.

  • Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…

    • İFTAR DUASI

    Bismillahirrahmanirrahim
    Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

    Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.


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