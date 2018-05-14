Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan nihayet başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan ayı ile birlikte Muş imsak vakti ve iftar saati nedir soruları merak uyandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan verilere göre hazırladığımız Muş Ramazan imsakiyesi haberimizde. Böylece 14 Haziran Perşembe günü sona erecek olan Ramazan ayı boyunca Muş imsak ve iftar vakitlerini takip edebilirsiniz. İşte Muş Ramazan imsakiyesi 2018...

MUŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:14 04:54 12:16 16:07 19:26 21:00 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:13 04:54 12:16 16:07 19:27 21:01 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:11 04:53 12:17 16:08 19:28 21:02 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:10 04:52 12:17 16:08 19:29 21:04 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:09 04:51 12:17 16:08 19:30 21:05 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:08 04:50 12:17 16:08 19:31 21:06 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:07 04:50 12:17 16:09 19:32 21:07 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:05 04:49 12:17 16:09 19:33 21:09 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:04 04:48 12:17 16:09 19:33 21:10 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:03 04:48 12:17 16:09 19:34 21:11 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:02 04:47 12:17 16:09 19:35 21:12 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:01 04:47 12:17 16:10 19:36 21:13 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:00 04:46 12:17 16:10 19:37 21:15 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:59 04:46 12:17 16:10 19:37 21:16 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:59 04:45 12:18 16:10 19:38 21:17 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:58 04:45 12:18 16:11 19:39 21:18 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:57 04:44 12:18 16:11 19:39 21:19 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:56 04:44 12:18 16:11 19:40 21:20 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:44 12:18 16:11 19:41 21:21 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:43 12:18 16:12 19:41 21:22 21 05 Haziran 2018 Salı 02:54 04:43 12:19 16:12 19:42 21:23 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:54 04:43 12:19 16:12 19:43 21:24 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:53 04:42 12:19 16:12 19:43 21:25 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:53 04:42 12:19 16:13 19:44 21:25 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:52 04:42 12:19 16:13 19:44 21:26 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:52 04:42 12:19 16:13 19:45 21:27 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:51 04:42 12:20 16:13 19:45 21:28 28 12 Haziran 2018 Salı 02:51 04:42 12:20 16:14 19:46 21:28 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:51 04:42 12:20 16:14 19:46 21:29 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:51 04:42 12:20 16:14 19:47 21:29

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).