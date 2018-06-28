Muş il merkezindeki oyların yeniden sayımı tamamlandı

AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine başlatılan il merkezindeki tüm oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı.

AK Parti Muş İl Başkanlığının, il geneli milletvekili seçim sonuçlarında hata olduğu gerekçesiyle İl Merkez Seçim Kuruluna önceki gün itirazda bulunmasının ardından adliyede devam eden sayım tamamlandı.

Sonuçların yarın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanacağı bildirildi.

AK Parti Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçe başkanlıkları tarafından da yine aynı gerekçeyle ilçe seçim kurullarına itirazda bulunuldu.

İlçe seçim kurullarının itirazı ret etmesi üzerine AK Parti, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İtirazın İl Seçim Kurulu tarafından yarın değerlendirileceği öğrenildi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Muş'ta AK Parti 1, HDP 3 milletvekili çıkarmıştı.

