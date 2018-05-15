Muş merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Muş merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan, haklarında örgüt üyesi olduklarına dair beyan bulunan, ele geçirilen dijital materyallerde isimleri olan, örgüte müzahir şirketlerde SGK kaydı bulunan kişilere yönelik Muş merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında ilişiği kesilen askeri öğrenciler, ihraç edilmiş emniyet mensupları ile müzahir şirket çalışanlarının bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştır. Adli işlemler neticesinde 7 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol kararıyla, 3 kişi ise savcılıkça serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

