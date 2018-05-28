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Muş Ovası, gelinciklerle süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

LALESİ ünlü Muş Ovası'nı, bu kez açan gelincikler kırmızıya boyadı.

Muş Ovası, gelinciklerle süslendi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- LALESİ ünlü Muş Ovası'nı, bu kez açan gelincikler kırmızıya boyadı. Çiçekler ovada doğal tablo gibi harika bir görüntü oluşturdu.
Muş Ovası'nda, ilkbaharla birlikte önce laleler açıyor, ardından gelincik, papatya gibi rengarenk çiçeklerle süsleniyor. Ova, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Gelin gibi süslenen ovaya hayran kaldığını söyleyen Şehadet Sarıgül, "Her ilkbaharda Muş Ovası'nda açan rengârenk çiçekleri görmek mümkün. Buraları gezenlerin ruhu ferahlıyor. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim. Burada kaldığım bir saat içinde stres atıyorum. Hem göze hitap ediyor hem de farklı kokuları ile insanı etkiliyor" diye konuştu.
Muş Ovası'ndaki gelinciklerin ovaya bir başka güzellik verdiğini söyleyen Gurbet Tunç ise "Bu güzelliği izlemek için ilçeden Malazgirt ilçesinden geliyorum. Lale gibi gelincilikler de Muş Ovası'nı muhteşem gösteriyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muş Ovası, gelinciklerle süslendiMuş Ovası, gelinciklerle süslendiMuş Ovası, gelinciklerle süslendiMuş Ovası, gelinciklerle süslendi

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