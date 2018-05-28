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Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde yetişen ve ‘ikiz iksiri’ olarak bilinen cağ bitkisi tezgaha çıktı. İlçe halkına göre cağ otunu yiyen kişi ikiz çocuk sahibi oluyor. Cağ otunun yetiştiği Kaynarca Köyü'nde ise yaklaşık 100 ailenin ikiz çocuğu olduğu belirtiliyor.

Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

Varto ilçesinin Kaynarca köyü bölgesinde genellikle çıkan ve ikiz doğurganlık oranında etkili olduğu tahmin edilen cağ otu, tezgâhlarda yerini almaya başladı.

YILDA İKİ-ÜÇ TON TÜKETİLECEK KADAR SEVİLİYOR

Yetiştiği 100 haneli bin 733 nüfuslu Kaynarca köyünde tam 84 çift ikiz yaşarken, bunun sırrının ise "cağ" denilen bitkide olduğuna inanılıyor. "İkiz iksiri" olarak da anılan "cağ", Muş’un Varto ilçesinde özel lezzetinden ötürü yılda iki-üç ton tüketilecek kadar sevilen, etten daha kıymetli bir bitki. Yöre halkı, "cağ hem ikiz yapar, hem de çocuğu olmayana çocuk verir" diyor.

"CAĞ OTUNU YİYEN İKİZ SAHİBİ OLUYOR"

Satıcı Servet Karakaş, cağ otunun Kaynarca köyünde geldiğini ve bu otu yiyenin hepsinin ikiz sahibi olduğunu söyleyerek, kilosu 20 TL’de sattığını belirtti. Cağ bitkisini satın almaya gelen Ali Yıldız adlı vatandaş ise cağ otunun ilaç olduğunu kaydetti.

KÖYDE YÜZ AİLENİN İKİZ ÇOCUĞU VAR

Kaynarca köyünden Veysel Mertyüz adlı vatandaş ise cağ denen otun çok şifalı bir bitki olduğunu söyleyerek, “Bu otun yüzünden köyümüzde yaklaşık yüz ailede ikiz çocuk var. Etkisi görülmüş bir ottur. Çok şifalı bir bitkidir. Herkese öneririm” dedi. (İHA)

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muş Varto ikiz iksiri cağ bitkisi

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