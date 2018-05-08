Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Konakkuran beldesi yol ayırımında meydana geldi. İhsan Eker yönetimindeki servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden uçtu.
Kazada sürücü İhsan Eker hayatını kaybederken, Malazgirt ilçe merkezinden Aşağı Kıcık köyüne giden 13 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar Malazgirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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