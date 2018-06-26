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Muş Valisi Yıldırım'ın eşi vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:15 | Son Güncelleme

Muş Valisi Yıldırım'ın eşi vefat etti

Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Selma Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastalığı nedeniyle bir süre önce Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Vali Yıldırım'ın eşi Selma Yıldırım (54), durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı.

Selma Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Vali Yıldırım, ilk uçakla Ankara'ya hareket etti.

Selma Yıldırım'ın cenazesinin, memleketi Düzce'de toprağa verileceği öğrenildi.

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