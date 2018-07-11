Musa Anter cinayeti davası

Anter ailesinin avukatı Selim Okçuoğlu ve Miroğlu'nun avukatı Çisem Alparslan, flaş belleğin kopyasının kendilerine verilmesini, görüntülerin de duruşmada izlenmesi talebinde bulundu. Avukat Okçuoğlu, sanıklardan İsveç'te yaşayan Abdülkadir Aygan'ın (Aziz Turan) savunmasının alınmasına ilişkin istinabe evrakının Adalet Bakanlığında takılıp kaldığını belirterek, "Sanığın savunmasının İsveç'te alınması talebimizi yineliyoruz. Ayrıca, eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in sanık Yeşil'in yaşadığı, sağlık sorunları olduğu ve Türkiye'de bulunduğuna ilişkin açıklamalarını duydum. Kendisinin tanık olarak dinlenmesi önem arz ediyor." dedi.

Mahkeme Başkanı Şükrü Onat Tekinalp, daha önce duruşmada tanık olarak dinlenen gazeteci Abdurrahman Şimşek'in, bazı belge ve kayıtları flaş bellekle mahkemeye celse arasında teslim ettiğini bildirdi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık emekli Albay Savaş Gevrekci, Musa Anter'in oğlu müdahil Dicle Anter ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin bazı eylemlerden sorumlu tutulan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında olduğu 18 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Karara göre yazıda, "Türkiye gündemini meşgul eden olaya dair yargısal aşama kat edilebilmesi açısından Aygan'ın savunmasının alınmasının önem arz ettiği" belirtilecek. Yazıda, sanığın savunmasının İsveç'te alınmasına yönelik daha önce gönderilen yazıya bakanlığın "sanığın muvafakatı olmaması durumunda, heyet gönderilse bile sonuç alınamayacağı" şeklinde cevap verildiği belirtilerek, sanığın susma hakkının, yasal bir hak olduğuna dikkat çekilecek. Yazıda, mahkeme heyetinin, zorunlu katılımcılarla yurt dışına gönderilmesi ve Aygan'ın bu hakkını kullanması halinde konunun mahkemece takdir edileceğine yer verilecek.

Buna ilişkin ara kararda, bakanlığa gönderilecek yazıda, bazı hususlara yer verilmesi de karar altına alındı.

Sanıklardan Hamit Yıldırım'ın avukatı Kaya Yelek de Şimşek'in verdiği flaş belleğin suretini isterken, sanık Aygan'ın avukatı Ece Çam Yiğit, müvekkiliyle temas kuramadığını bildirdi ve savunmasının yurt dışında alınacak olması halinde işleme katılmak istediğini söyledi.

Sanık avukatlarından Hikmet İşler, bu taleplerinin dosyanın esasını etkilemeyeceğini kaydederek, istemlerin reddini talep etti.

Okçuoğlu, bir süre önce "Yeşil'in sağ kolu Zakir Selvi yakalandı" şeklinde haberler çıktığını, bu kişinin gerçek adının Bedirhan Esenlik olduğunun belirtildiğini anlatarak, bu kişinin beyanının alınması halinde dava konusunun çözümlenebileceğini belirtti.

Yargılamanın sonuçlandırılmamasının TBMM'de "soru" konusu edildiği kaydedilecek yazıya, "Türkiye gündemini meşgul eden Anter'in kasten öldürülmesi ve dosya konusu olaylara ilişkin çözüm sağlanabilmesi için Aygan'ın savunmasının saptanabilmesi yönünden gerekli işlemlere tevessül edilmesi, özellikle yurt dışında savunma tespitine ilişkin uluslararası hukuktan kaynaklanan mevzuatın kullanılması ve çözüm üretilerek, sonucun bildirilmesi hususunun önem arz ettiği" de eklenecek.

Mahkeme, sanıklar Muhsin Gül, Mehmet Zahir Karadeniz, Fethi Çetin ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Müdahil avukatlarından Okçuoğlu'nun talebi doğrultusunda İsmail Hakkı Pekin ile "Zakir Selvi" olarak tanınan Bedirhan Esenlik'in tanık olarak dinlenmesi için işlem yapılmasını kararlaştıran mahkeme, Ahmet Türk'ün de telekonferans sistemi üzerinden tanık olarak beyanının alınmasına hükmetti.

Diğer bazı tanıkların beyanlarının tespiti için müzekkere yazılmasına karar veren heyet, gazeteci Şimşek'in Abdülkadir Aygan ile yaptığı röportajın kaydının duruşmada izlenmesini kararlaştırdı ve davayı erteledi.