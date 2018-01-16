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Musa Aydın, Türkiye'nin ilk güreş lisesinde

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 11 dakika önce

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Sivas'taki Ahmet Ayık Spor Lisesinde malzeme dağıtım törenine katıldı - Aydın: "İnşallah bu çocuklarımız geleceğin Ahmet Ayıkları, Hamza Yerlikayaları ve Taha Akgülleri olacak"

SİVAS (AA) - Türkiye'nin ilk güreş lisesi olarak belirlenen Ahmet Ayık Spor Lisesinde malzeme dağıtım törenine katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İnşallah bu çocuklarımız geleceğin Ahmet Ayıkları, Hamza Yerlikayaları ve Taha Akgülleri olacak." dedi.

Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu arasında imzalanan protokol gereği Türkiye'nin ilk güreş lisesi olarak belirlenen Ahmet Ayık Spor Lisesinde malzeme dağıtım törenine katıldı.

Okulun spor salonunda düzenlenen törende konuşan Aydın, Türkiye'nin ilk güreş lisesinin Sivas'ta açıldığını ve güzel bir proje olduğunu söyledi.

Aydın, Sivas'ın güreşte önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, "Burada Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül var. Böyle bir projenin Sivas'ta başlaması güreş ve Sivas için önem arz ediyor. İnşallah bu çocuklarımız geleceğin Ahmet Ayıkları, Hamza Yerlikayaları ve Taha Akgülleri olacak." diye konuştu.

Tematik lise projesinin güzel bir şekilde uygulanması durumunda yaygınlaşmasının sağlanacağını dile getiren Aydın, "Öyle ümit ediyorum ki biz, ilde bize verilen desteklerle başarılı olacağız. Ahmet Ayık Güreş Lisesi, Sivas'a ve Türk güreşine hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ayık Spor Lisesi Müdürü Abdulkadir Karabulut da okulda 282 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunlardan yaklaşık 40'ının geleceğin güreşçileri olarak yetiştirildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından güreş öğrencileri tarafından gösteri sunuldu. Programda öğrencilere, spor malzemesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa Vali Vekili Zihni Yıldızhan, Milli Eğitim Bakan Danışmanı İsmail Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç da katıldı.

(AA)

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