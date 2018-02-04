Muş’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca’nın acı haberi Muş’taki ailesine verildi.

Merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde Alican ve Ziyamet Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca’nın, Muş’ta yaşayan babası Alican Karaca’ya acı haber verildi. Acı haberi, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca’ya ise, sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi.

Acılı babayı teselli etmeye çalışan Vali Aziz Yıldırım, Afrin operasyonunda askerimizin şehit düştüğünün söyledi. Vali Yıldırım, "Bu şehitlerimizden bir tanesi de ilimizden olan Fırat kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Hepimiz sabırla beklemek durumundayız. Bu vatan için pek çok şehit verildi. Bundan sonra da gerektiğinde verilecektir. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bizi hiçbir şekilde kimse yıldıramayacak, yolumuzdan da döndüremeyecekler. Devletimizin almış olduğu karar doğrultusunda da bütün askeri ve siviliyle herkes üzerine düşeni yapmakta. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah terör örgütlerine de bizim sınırlarımızın hemen yanında bir terör örgütü devletinin kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şehitlik pahasına da bunun yapacağız. Şehitlik bizim için önemli bir makamdır, peygamberlerden sonra en önemli bir makamdır. Onun için şehit olmaktan hiçbirimiz korkmuyoruz" dedi.

Gönüllü askerlik için başvuru sayısının çok fazla olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Bize her gün pek çok başvuru geliyor. Biz gönüllü askere gitmek istiyoruz diyorlar. Yaşlısıyla, genciyle o kadar çok müracaat geliyor ki, bu bizi gururlandırıyor. Ama bizim yeterince askerimiz var, yeterince araç gerecimiz de var. Onun için bu insanlara, bize gelen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, vatanperver arkadaşlarımızın oraya gönderilmesine şu anda ihtiyacımız yok. Allah hepsinden razı olsun. Tekrar hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.