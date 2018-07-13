HABER

"MÜSAADENİZLE BÜYÜKLER" FİLMİNDE SONA GELİNDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:35 | Son Güncelleme

  * Başrol oyuncu Emre Altuğ, filmde çocuklarıyla kamera karşısına geçti.

* Başrol oyuncu Emre Altuğ, filmde çocuklarıyla kamera karşısına geçti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ - Cem DAĞISTANLI - Tuba KARA / İstanbul DHA
Yönetmenliğini Talip Karamahmutoğlu'nun yapımcılığını ise Halit Ziya Alptekin'in üstlendiği, "Müsaadenizle Büyükler" filminin çekimlerinde sona yaklaşıldı. Çocukları ve sokakta yaşayan köpekleri konu alan filmin başrolünde Emre Altuğ oynuyor. Ayrıca Altuğ'un çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ da filmde kısa bir sahnede yer alıyor. Karamahmutoğlu'nun, Okay Karamahmutoğlu ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olması ve çocukların birey olarak kabul edilmesi gerektiği mesajları veriliyor.
Yakında gösterime girecek olan filmle ilgili Emre Altuğ ve diğer oyuncular Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIN BİREY OLDUĞUNU ANLATAN BİR FİLM"
Filmin farklılığına dikkat çeken Emre Altuğ, "Hep çocukları kendi sözleriyle anlatan, kendilerini büyüklere ifade eden, onların birer birey olduğunu anlatan, aynı zamanda sokak hayvanlarına dikkat çeken mesajlardan oluşan bir film. İşin içinde çocuklar ve hayvanlar olunca da eğlenceli tarafları çok oluyor" diye konuştu.
Altuğ, filmde oynadığı 'Hakan' karakterinin çocuklara ağabey gibi yaklaştığını belirterek şöyle anlattı:
"Hakan ağabeyleri, sitenin güvenlik görevlisi. Biraz çocukların tarafında, biraz çocuksu, biraz da şehir dışındaki kendi çocuklarıyla görüşemeyen, o duygusunu sitedeki çocuklarla bastırmaya çalışan, çocuk seven, insan seven, temiz yürekli, çocukların büyüklerden gizli yaptığı iyi şeyleri destekleyen ama bu yüzden bazen zor durumlarda da kalan birisi. Her sitenin bir Hakan Ağabey'i vardır ya da her mahallenin işte onlardan bir tanesi."

ALTUĞ OĞULLARI İLE BİRLİKTE İLK DEFA SİNEMA BİR FİLMİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
İlk defa bir sinema filminde oğulları ile birlikte kamera karşısına geçen Altuğ, "Onlarla ilk defa çekim yapıyoruz, hatıra olsun diye yapacağımız bir çekim. İşte benim İstanbul'da olan iki oğlumu oynayacaklar. Ben de görev için şehir dışında çalışıyorum maalesef. Bu sitede iş bulmuşum ancak izin günleri onları görebiliyorum. Onların burada kalabilecekleri bir yer yok. Sadece burada çalışanlara ait lojman gibi ufacık bir yer var. Onlar anneleri ile şehirde kalıyorlar. Bugün de beni ziyarete gelmiş olacaklar. Biraz vakit geçirdikten sonra şehre dönecekleri şeklinde bir sahne çekeceğiz. Zaten benim oğlumu oynayacakları için çok yabancılık hissedeceklerini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK OYUNCULAR FİLMİ ANLATTI
Çocuk oyuncu Efe Koçyiğit, filmin köpekleri konu aldığını ve köpekleri çok sevdiğini belirterek, oynadığı karaktere ilişkin şunları kaydetti:
"Filmde adım 'Olgun', biz köpeklere mama vermek için geliyoruz. Filmde 'Osman Müdür' var, bize kötü davranıyor. Havuza girmek istiyoruz ama izin vermiyor. Ben buna çok sinirleniyorum, oyuncakları dağıtıyorum, topa vuruyorum, sehpayı çekiyorum, her şeyi yapıyorum."
Bir diğer çocuk oyuncu Enes Göçmen ise filmde köpeklere mama ve su vermekten çok keyif aldığını belirterek, "Hayvanlara su verelim, hayvanları sevelim onların da ayrı bir dünyası var." dedi.

11 YAŞINDA FİLM MÜZİĞİNİ BESTELEDİ
Filmin müziklerini, TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Canım Kardeşim çizgi filminin müzisyeni Kenan Yılmaz, uluslararası ödül sahibi 11 yaşındaki 'lir sanatçısı' Tuana Coşkun ile birlikte besteledi. Aynı zamanda filmde rol alan Tuana Coşkun, filmin güzel ve eğlenceli bir yapım olduğunu dile getirdi.

"ÇOK POZİTİF BİR ENERJİ VAR"
Filmin oyuncu koçu Serap Ağalar aynı zamanda filmde de rol alıyor. Serap Ağalar film setinin çok pozitif bir enerjisi olduğunu belirterek, "Çocukların hepsi zaten kendi adlarına da profesyoneller yani bu işi daha önceden de yapıyorlar, ilk deneyimleri burada değil. O yüzden bize burada çok görev düşmedi. Ama psikolog da olduğum için oyuncu koçluğu konusunda ve empati konusunda çok büyük bir yol katediyoruz. Oyunculukta çocukları role sokma açısından psikologluk ve psikoloji bilimi aslında çok önemli" diye konuştu.

FİLM HAKKINDA
Yapımcı Halit Ziya Alptekin tarafından hayata geçirilecek olan filmde başrolü Emre Altuğ üstlenirken, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Atsız Karaduman, Rıza Sönmez, Haluk Yüksel, Hakan Eksen, Candan Arıcı, Kuzey Yücehan ve Serap Ağalar da rol alıyor. Çocuk oyuncu kadrosunda ise Uzay Altuğ, Kuzey Altuğ, Enes Göçmen, Efe Koçyiğit, Tuana Coşkun, Deha Karan Üner, Bilge Karamahmutoğlu, Nehir Seymenoğlu, Toprak Atar, Alperen Efe Esmer ve Alparslan Topoğlu bulunuyor.
Filmin Aralık 2018'de sinema severlerle buluşması planlanıyor.

Görüntü Dökümü
----------------------------
- Emre Altuğ'un açıklamaları
- Altuğ'un çocukları ile oynaması
- Tuana Çoşkun'un arp çalışı
- Efe Koçyiğit ve diğer çocuk oyuncular
- Oyuncu koçu Serap Ağalar
- Film setinden görüntüler
- Altuğ'un çocuklarıyla beraber oynadığı sahneden görüntüler
- Detaylar

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!
657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

AK Parti için MHP rolü daha da kilit hale geldi! Artık herkesten önce MHP'yi ikna etmek zorunda!

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Tecavüz ve cinayet kurbanı Şule Çet için kardeşinden yürek yakan çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan lehine karar çıkınca cübbesini çıkarıp attı!

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

Adnan Oktar'ın gözaltına alınan kedicikleri hastane girişinde elleri kelepçeli şov yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.