Musabeyli’de öğrenciler fidan dikti

Kilis’in Musabeyli ilçesinde öğrenciler yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Orman Haftası nedeniyle, Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz Köyü Orta Okulunda Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilçe Milli Eğitim personeli, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Kaymakam Avcı öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Kaymakam Avcı, orman sevgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade ederek, "İçinde doğa ve ağaç sevgisi olan öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim ilçemiz için, Türkiye için enerjimiz var. Türkiye’nin geleceğini aydınlatmak için genç fidanlar olarak, yeni fidanlar diktiniz. Hepinizi kutluyorum. İçimizdeki ağaç sevgisiyle diktiğimiz fidanları inşallah birlikte büyütüp, ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumak konusunda daha duyarlı olmalıyız” dedi
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