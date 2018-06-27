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Müşahidin öldürülmesine AK Parti'li vekilden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

AK Parti'den Ağrı Milletvekili seçilen Ekrem Çelebi, terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen AK Parti müşahidi Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin Doğubayazıt'ta yetkililerden bilgi aldı - Milletvekili Ekrem Çelebi: - "PKK'yı lanetliyoruz, PKK'nın buradan elini çekmesini istiyoruz. Çekmediği takdirde zaten devlet unsurlarımız ilgileneceklerdir"

AK Parti'den Ağrı Milletvekili seçilen Ekrem Çelebi, terör örgütü PKK mensuplarınca öldürüldüğü değerlendirilen AK Parti müşahidi Mevlüt Bengi'nin katledilmesine ilişkin Doğubayazıt'ta yetkililerden bilgi aldı ve terör örgütünü lanetledi.

İlçenin Çiftlik köyüne bağlı Türkmen mezrasında yaşayan, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 24 Haziran'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula göndermişti.

Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

Çiftlik köyü ve çevresinde yapılan aramalar sonuçsuz kalırken, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulmuştu. Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulunmuştu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda, yöre halkı üzerinde baskı kurmaya çalışan terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği eylemlerle benzerlik taşıyan cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Cinayetin ardından, Ağrı'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Doğubayazıt'a giden AK Parti'den Ağrı Milletvekili seçilen Ekrem Çelebi de yetkililerden olaya ilişkin bilgi aldı.

- "Ağrı ve STK'ler olarak PKK'yı lanetliyoruz"

Çelebi, incelemeleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Çiftlik köyünün Türkmen mezrasından bir kardeşimiz infaz edildi. Katledilen bu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ağrı ve STK'ler olarak PKK'yı lanetliyoruz." dedi.

Ağrı'nın, tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli bir kenti olduğuna işaret eden Çelebi, "Buradan Türkiye'ye haykırmak istiyoruz, PKK'yı lanetliyoruz, PKK'nın buradan elini çekmesini istiyoruz. Çekmediği takdirde zaten devlet unsurlarımız ilgileneceklerdir. Ağrılılar teröre karşı, kalkınma ve yatırım olması için tek vücuttur." ifadesini kullandı.

Bu coğrafyanın Osmanlının son sancağı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprakları olduğunu vurgulayan Çelebi, "Bu topraklar, ilelebet bu devletin al bayrağının üzerinde dalgalandığı kent olarak kalacaktır." diye konuştu.

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Ağrı AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi

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