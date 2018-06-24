Müşahit nedir? Seçim sandığında müşahit bulunması zorunlu mu?

24 Haziran seçimlerinde oylama süreci için Türkiye'nin dört bir köşesinde kurulan sandıklara müşahitlik çağrısı yapıldı. Gerek partiler gerekse de oy verme sürecinin yasal çerçevede ve adilane yürümesini isteyen sivil toplu kuruluşları vatandaşlara sandıklara müşahit olmaları için çağrıda bulunuyorlar. Peki müşahitlik nedir? Müşahitliğin yasal çerçevesi nedir?

MÜŞAHİT NEDİR?

Arapça bir kelime olan müşahit şahit kelimesinden türemedir ve gözlemci anlamına gelmektedir. Seçim çerçevesinde ise oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması sürecini takip eden kişiye denir.

MÜŞAHİTLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

• Müşahitler, sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Ancak, siyasi parti müşahitlerinin sayısı 5ten fazla ise, hazır bulunanlar arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık başında kalacak 5 siyasi parti müşahidi her biri ayrı siyasi partiden olmak üzere tespit edilir (Genelge M. 135 ve M. 42 & Kanun, M. 72 ve 100).

• Müşahitler, sandık sonuç tutanağının birer suretini alabilirler. Bu tutanaklar talep halinde öncelikle sandık kurulunun siyasi partili üyelerine imza karşılığında verilir. Ancak bu halde, o partinin müşahidine ayrıca tutanak verilmez. Müşahitlere verilecek sandık sonuç tutanakları, çok yapraklı kopyalı suret biçiminde hazırlanır. Sandık sonuç tutanağı verilen müşahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile temsilcisi oldukları siyasi partinin adı veya bağımsız adayın adı ve soyadı sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra tutanağın teslim alındığına dair imzaları alınır (Genelge 135, M. 45 ve 48).