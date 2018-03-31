Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindekiler, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla havrayı ziyaret etti.
Ata, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin, 3 semavi dini de bünyesinde barındırdığını hatırlattı.
Asırlarca 3 farklı dine mensup vatandaşların Hatay'da barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığını aktaran Ata, "Tüm Musevi kardeşlerimizin, Hamursuz Bayramı'nı kutluyorum. Burada diğer dinlere mensup kardeşlerimiz de var, bu da buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Dünyada diğer toplumların örnek alması gereken bir yaşam tarzı." diye konuştu.
Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın, önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Cenudioğlu, gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti.
Ziyarete, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat önderi Adnan Fatihoğlu da katıldı.
Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup
Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
BMGK acil gündemle toplanıyor
Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum