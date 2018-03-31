Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindekiler, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla havrayı ziyaret etti.

Ata, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin, 3 semavi dini de bünyesinde barındırdığını hatırlattı.

Asırlarca 3 farklı dine mensup vatandaşların Hatay'da barış, huzur, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşadığını aktaran Ata, "Tüm Musevi kardeşlerimizin, Hamursuz Bayramı'nı kutluyorum. Burada diğer dinlere mensup kardeşlerimiz de var, bu da buradaki birlik ve beraberliğin ne kadar önemli ve üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Dünyada diğer toplumların örnek alması gereken bir yaşam tarzı." diye konuştu.

Antakya Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın, önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Cenudioğlu, gelen misafirlere mayalanmamış ekmek ikram etti.

Ziyarete, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat önderi Adnan Fatihoğlu da katıldı.