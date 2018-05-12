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MÜSİAD 98. Genel İdare Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi Yücel Yavuz: - "15 Temmuz'u yaşayan ve 40 yıldır terörle mücadele eden bu ülke eğer şu anda dünyanın hedefiyse demek ki rahatsız eden bazı şeyleri başarıyoruz" - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Yeni dünyada belli birkaç ülkenin öncülük ettiği teknik ve bilimsel gelişmeleri izlemek değil, bizzat bu gelişmeleri meydana getiren ülkelerden olmak zorundayız"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "15 Temmuz'u yaşayan ve 40 yıldır terörle mücadele eden bu ülke eğer şu anda dünyanın hedefiyse demek ki rahatsız eden bazı şeyleri başarıyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen "Yerli ve Milli Savunma Sanayisi" konulu 98. Genel İdare Kurulu Toplantısı kapsamında akşam yemeği programı düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde artık ülkemiz dünyanın 10 ekonomisinden birisi olacak. Şu anda ortalama milli gelirimiz 10 bin dolar. Bu millet daha fazlasını hak ediyor. Yerli ve milli potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

Yavuz, özellikle üretimde genç ve dinamik iş adamlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'u yaşayan ve 40 yıldır terörle mücadele eden bu ülke eğer şu anda dünyanın hedefiyse demek ki rahatsız eden bazı şeyleri başarıyoruz. Tarihte olduğu gibi biz dünyada adaleti, iyiliği ve güzelliği her zaman sağlayan milletiz ve bunu da sağlayacağız inşallah. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bunun için bu tür etkinlikler çok büyük fayda sağlamaktadır."

- "Savunma sanayi şahlandı"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise MÜSİAD'ın, dünyanın dört bir tarafını birleştiren ve küresel ağ oluşturan, ülke için değerler üzerine iş yaptığını aktardı.

Bugünkü toplantıda önemli işler görüşüldüğünü aktaran Alpay, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. Onun açtığı yolda onun yönlendirmesiyle savunma sanayi şahlandı. Türkiye, savunma sanayi üzerinden doğru bir tercih yaptı, sanayileşmesini ve ekonomik büyümesini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Trabzon'un ülke ve dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "28 yıldır ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, gece gündüz çalışan bir iş dünyasıyız. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın her noktasına ulaşmanın, sadece iş dünyasına değil milyonlarca insanın hayatına dokunabilmenin gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecekte söz sahibi bir ülke olabilmek için geleceğin kodlarını iyi çözmek gerektiğinin altını çizen Kaan, şöyle devam etti:

"Yeni dünyada belli birkaç ülkenin öncülük ettiği teknik ve bilimsel gelişmeleri izlemek değil, bizzat bu gelişmeleri meydana getiren ülkelerden olmak zorundayız. Elimizde bulunan kaynakları ve insan gücünü en doğru şekilde kullanarak üretime ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Halihazırda yaptığımız yatırımları da hepimiz artırmalıyız."

Kaan, artık insansız hava aracı üreten bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Eğer bunu başarabiliyorsak bundan sonra daha fazlasını başarabileceğiz. Ürün tercihi konusunda da yabancı hayranlığını artık bırakmamız lazım. Bizler artık daha iyisini üretebiliyoruz." dedi.

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MÜSİAD 98. Genel İdare Kurulu Toplantısı Trabzon

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