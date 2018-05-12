MÜSİAD 98. Genel İdare Kurulu Toplantısı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "15 Temmuz'u yaşayan ve 40 yıldır terörle mücadele eden bu ülke eğer şu anda dünyanın hedefiyse demek ki rahatsız eden bazı şeyleri başarıyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen "Yerli ve Milli Savunma Sanayisi" konulu 98. Genel İdare Kurulu Toplantısı kapsamında akşam yemeği programı düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde artık ülkemiz dünyanın 10 ekonomisinden birisi olacak. Şu anda ortalama milli gelirimiz 10 bin dolar. Bu millet daha fazlasını hak ediyor. Yerli ve milli potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

Yavuz, özellikle üretimde genç ve dinamik iş adamlarına ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'u yaşayan ve 40 yıldır terörle mücadele eden bu ülke eğer şu anda dünyanın hedefiyse demek ki rahatsız eden bazı şeyleri başarıyoruz. Tarihte olduğu gibi biz dünyada adaleti, iyiliği ve güzelliği her zaman sağlayan milletiz ve bunu da sağlayacağız inşallah. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Bunun için bu tür etkinlikler çok büyük fayda sağlamaktadır."