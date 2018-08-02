MÜSİAD ABD'den Amerikalı senatörlere mektup

WASHINGTON (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD tarafından Amerikalı senatörlere gönderilen mektupta, son dönemde yaşanan gerginlik karşısında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

MÜSİAD ABD'den yapılan yazılı açıklamada, Dış İlişkiler ve Ticaret Komisyonları üyeleri başta olmak üzere ABD'de Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 9 eyaletin senatörlerine bir mektup gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, "NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye'nin, hukuk devleti prensipleri gereği attıkları adımlara karşılıklı olarak saygı duymaları müttefik olmanın gerekliliklerindendir. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığı bugünlerde, taraflara karşılıklı ticari ilişkilerin önemini bir kez daha hatırlatır ve siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini talep ederiz." ifadelerine yer verildi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticari hacmin 2017 yılı verilerine göre 18,7 milyar dolar olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 2018'de bu rakamın 20 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.