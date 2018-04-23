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MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten 23 Nisan Mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Çelenk, mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclis’inin kuruluşunun 98.

MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten 23 Nisan Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çelenk, mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclis’inin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu, geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramı olarak yaşıyoruz. Dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya barışının teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Gayemiz, çocuklarımıza değerleriyle barışık daha güzel bir gelecek hazırlayabilmektir. Milletimizin ve Tüm Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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