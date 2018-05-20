MÜSİAD Geleneksel İftar Programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türk lirasının değerini korumak istiyorsak enflasyonu kontrol altına almak, yurt içinde üretimi artırıp ithalatı azaltarak ihracata yönelmek durumundayız." dedi. Kaan, MÜSİAD Sakarya Şubesi'nce bir tesiste düzenlenen geleneksel iftar ve 20. yıl programında yaptığı konuşmada, kuruldukları günden bugüne yalnızca helal kazancın peşine düştüklerini söyledi. Bugün dünyanın en etkin ve yaygın iş insanları derneği ve güçlü bir sermaye platformu olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Kaan, "helal lokma, helal kazanç" dediklerini, bunu hayatın her alanına yaymak için MÜSİAD olarak hep beraber çalıştıklarını kaydetti. Kaan, faizsiz ortak iş modelleri geliştirdiklerini belirterek, "Gayrimenkul yatırımlarından elde edilen geliri, yatırımcılara paylaşmayı sağlayan bir modeli hayata geçiriyoruz. Bu alanda ayrıca 81 ilde 81 orta ölçekli sanayi tesisi kurmak ve uzun vadede iş yeri edinme projesini de hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bizler MÜSİAD ailesi olarak tüm Türkiye'deki sanayi sınıfının tamamını kapsadığımız için yatırımcıların hangi ölçek olursa olsun projelere ortak olabilmesinin önünü açan, projelere finansmanı ile ülke ekonomisine katkı sağlayan ve uzun vadede toplumsal kalkınmayı hızlandıran bir model olarak bunu Türkiye gündemine getiriyoruz." diye konuştu.

Girişimci sermayesi fonuyla da büyüme potansiyeli olan girişimcileri ortaklık yoluyla finanse eden bir model ortaya koyduklarına işaret eden Kaan, bunun katma değerli yatırımları yüzde 50 artıran ve şirketlere akıllı sermaye sağlayarak büyümelerini destekleyen bir sistem olduğunu kaydetti. - "Sermayenin birleşmesi son derece önemli ve elzem" Kaan, faizin ekonominin olmazsa olmaz koşulu olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Mevcut sistem bize, bu gelirler ne kadar çok biriktirilirse sermayenin o kadar çok artacağını söylüyor. Faizsiz bir ekonomide yönetimdeki sermaye kendi kaynaklarından sağlanması gerekmektedir. Sermayesi olan, sermayesi kadar iş yapacaktır. Eğer bir kişi sermayesi yetmiyorsa birkaç kişi birleşecek ve böylece şirketler oluşacaktır. Bu bakımdan mevcut ekonomik sistem içerisinde faize karşı güçlü ve sürdürülebilir bir platformun tesis edilmesi için sermayenin birleşmesi son derece önemli ve elzemdir. Devletimiz sağolsun son dönemde çıkartmış olduğu kanunlarla önümüzü açmış ve riskleri azaltmıştır."