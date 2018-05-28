MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Kriz algısı üreten dış unsurlar var

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Ülkemiz için olumsuz algı, kriz algısı üreten dış unsurlar var. Bunlara karşı daha fazla mücadele etmek durumundayız" dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, MÜSİAD şubesinin düzenlediği sahura, Genel Başkan Abdurrahman Kaan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Halil Malkaç, AK Parti Bursa milletvekili adayları Vildan Yılmaz Gürel, Burcu Yaran ve İsmail Özkan ile MÜSİAD üyeleri katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan burada yaptığı konuşmada, "Ülkemiz için olumsuz algı, kriz algısı üreten dış unsurlar var. Bunlara karşı biz daha fazla mücadele etmek durumundayız. Düşünün ki 7,4 oranında büyüme gerçekleştirmiş, şu anda ilk çeyrekte yine yüzde 6’nın üzerinde büyüme gerçekleştiren bir ülke. Sanayinde yüzde 9,2 oranında büyüme sağlamış ama tabi tüm Türkiye’de de bir dönüşüm var. Bazı sektörlerde fazla fiyat artışları olabilir" diye konuştu. Kaan, "Biz bir olacağız, daha çok çalışacağız. Ülkemiz için bunu yapmamız lazım. Çünkü bu vatan herkesi kabul ediyor. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

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