MÜSİAD Hessen'den İnşaat ve Emlak Fuarı

FRANKFURT (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Hessen Şubesi, Almanya'nın Offenbach kentinde "İnşaat ve Emlak Fuarı" düzenliyor.

MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Offenbach Fuar Alanı'nda (Messe Offenbach) gerçekleştirilecek fuara 65 firmanın katılacağını ve tüm sektör bileşenlerinin fuarda yerini alacağını belirtti.

Bu sektörde bir fuarın, Almanya'daki Türk dernekleri arasında ilk kez MÜSİAD tarafından düzenleneceğini vurgulayan Aydın, fuarın bölgesel nitelikte olduğunu dile getirdi.

Aydın, inşaat ve emlak sektörünü bir araya getirecek fuara, ağırlıklı olarak Almanya'dan olmak üzere Türkiye'den de bazı sektör temsilcilerinin katılacağını ifade etti.

Musa Aydın, "Bu fuar, gelecek yıllarda Türkiye'yi de kapsayacak. Türkiye'deki sektör temsilcileri, Frankfurt'a gelecek ve ürünlerini Alman toplumuna ve Almanya'daki Türk toplumuna tanıtacak. Bunun ilk altyapısı bu fuarda oluşuyor. Bunu bir pilot proje olarak görebiliriz." dedi.

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun, hem bilgilenme hem de yatırım fırsatlarını değerlendirme açısından fuara geniş katılımının önemli olduğunu, bilgilendirme toplantıları da düzenleyeceklerini söyleyen Aydın, fuarın ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.