MÜSİAD Hessen’in İnşaat ve Emlak Fuarı başladı

FRANKFURT (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi tarafından, Almanya'nın Offenbach kentinde düzenlenen "İnşaat ve Emlak Fuarı" kapılarını açtı.

Hessen Eyaletine bağlı Offenbach kentindeki fuar alanında düzenlenen İnşaat ve emlak fuarı, kurdele kesilerek açıldı.

Almanya’daki Türk toplumu olarak ilk kez MÜSİAD Hessen tarafından düzenlenen fuara 65 firma katıldı. Fuar kapsamında Alman ve Türk kökenli olmak üzere inşaat ve emlak sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı fuarda, katılımcılar ve ziyaretçiler iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek ve bilgi alış verişinde bulunacak.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin inşaat ve müteahhitlik sektöründe son derece başarılı bir grafiğe sahip olduğunu ifade etti.

Almanya genelinde 100 binin üzerinde Türk kökenli sermayeye sahip şirketin bulunduğunu ve bunların yıllık cirosunun 55 milyar doları aştığını belirten Karartı, bu firmaların yarım milyondan fazla insana da istihdam sağladığına dikkati çekti.