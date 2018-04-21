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MÜSİAD Hessen’in İnşaat ve Emlak Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Hessen şubesi tarafından düzenlenen Almanya'nın Offenbach kentindeki İnşaat ve Emlak Fuarı başladı -Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı: -“Üreten, kazandıran ve kayda değer istihdam sağlayan şirketlerimizin Almanya ile olan ikili ilişkilerimize büyük bir katkı sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor” -MÜSİAD Hessen Başkanı Aydın: -“Gelecek yıllarda fuar daha da büyüyerek sektör temsilcilerini buluşturacak”

FRANKFURT (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi tarafından, Almanya'nın Offenbach kentinde düzenlenen "İnşaat ve Emlak Fuarı" kapılarını açtı.

Hessen Eyaletine bağlı Offenbach kentindeki fuar alanında düzenlenen İnşaat ve emlak fuarı, kurdele kesilerek açıldı.

Almanya’daki Türk toplumu olarak ilk kez MÜSİAD Hessen tarafından düzenlenen fuara 65 firma katıldı. Fuar kapsamında Alman ve Türk kökenli olmak üzere inşaat ve emlak sektörünün tüm bileşenlerinin yer aldığı fuarda, katılımcılar ve ziyaretçiler iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek ve bilgi alış verişinde bulunacak.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin inşaat ve müteahhitlik sektöründe son derece başarılı bir grafiğe sahip olduğunu ifade etti.

Almanya genelinde 100 binin üzerinde Türk kökenli sermayeye sahip şirketin bulunduğunu ve bunların yıllık cirosunun 55 milyar doları aştığını belirten Karartı, bu firmaların yarım milyondan fazla insana da istihdam sağladığına dikkati çekti.

-“Türkiye ile Almanya ilişkileri sağlam bir altyapıya dayanıyor"

Söz konusu firmalar arasında inşaat sektörünün çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Karartı, “Bu firmaların bir kısmı da bugün burada stant açtılar. Üreten, kazandıran ve kayda değer istihdam sağlayan şirketlerimizin Almanya ile olan ikili ilişkilerimize büyük bir katkı sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Burak Karartı, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de değindi. İki ülkenin de ticari açıdan birbirleri için önemli olduğunu dile getiren Karartı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekonomik ve ticari bağların üzerine bir de toplumlarımız arasındaki insani bağları eklediğimizde ve bunun üstüne kökleri derinlere dayanan kapsamlı siyasi ilişkilerimizi ve bölgesel uluslararası alanlardaki ortak çıkarlarımızı da eklediğimizde aslında Türkiye ile Almanya ilişkilerinin sağlam bir alt yapıya dayandığını da görmüş oluyoruz.”

-Ticari ilişkilerde ciddi potansiyel oluşmasına zemin hazırlayacak”

MÜSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın ise Hessen Parlamentosu'ndan iki milletvekilinin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla iyi bir açılış yaptıklarını söyledi.

Bölgesel bir fuar gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, gelecek yıllarda fuarın daha da büyüyerek sektör temsilcilerini buluşturacağını dile getirdi.

Fuarın ileriki yıllarda Türkiye’den de yoğun katılımın sağlanmasıyla ticari ilişkilerde ciddi potansiyel oluşacağına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

“Türk iş adamları fuarlara geliyor ve bu fuarlarda tanışma ve beraber iş yapma imkanları oluyor. MÜSİAD Fuarı da ileriki yıllarda Türkiye’deki iş adamlarımızın ve firmalarımızın gelip burada kendilerini temsil etmelerine olanak sağlayacaktır. Bu şekilde de Almanya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde de ciddi potansiyel oluşmasına zemin hazırlayacaktır.”

Diğer yandan, fuarın açılışına Hessen Eyaleti Milletvekilleri Jörg-Uwe Hahn ile Heiko Kasseckert, Frankfurt Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Tansu Güvendi, Frankfurt Başkonsolosluğu Ekonomi Ataşesi Zeynep Akkaş Çağlar ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Yarın akşam sona erecek fuar ücretsiz olarak gezilebilecek.

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Burak Karartı İnşaat ve Emlak Fuarı Musa Aydın MÜSİAD HESSEN

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