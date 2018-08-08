MÜSİAD heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, beraberindeki MÜSİAD heyeti ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD açıklamasına göre, gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı ve ekonominin geleceğine ilişkin konular görüşüldü. Genel Başkan Kaan, ziyarette MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri, projeleri ve geleceğe dönük hedeflerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. MÜSİAD’ın "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla tüm dünyada iş birliği anlaşmalarına gittiğini belirten Kaan, bu anlayış doğrultusunda, yurt dışında 74 ülkede 207 farklı noktada hizmet verdiklerini aktardı.

MÜSİAD olarak Afrika’ya özel bir önem atfettiklerinin altını çizen Kaan, bu sebeple 2018 yılını “Afrika Yılı” olarak ilan ettiklerini vurguladı. Afrika’ya dönük teşkilat çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaan, şu an Afrika’da 3 şube ve 7 temsilcilik ile hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar ise 30 ülkede temsilcilik açmayı hedeflediklerini belirtti.