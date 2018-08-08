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MÜSİAD heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Genel Başkan Abdurrahman Kaan başkanlığındaki MÜSİAD heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, beraberindeki MÜSİAD heyeti ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD açıklamasına göre, gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı ve ekonominin geleceğine ilişkin konular görüşüldü. Genel Başkan Kaan, ziyarette MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri, projeleri ve geleceğe dönük hedeflerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. MÜSİAD’ın "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla tüm dünyada iş birliği anlaşmalarına gittiğini belirten Kaan, bu anlayış doğrultusunda, yurt dışında 74 ülkede 207 farklı noktada hizmet verdiklerini aktardı.

MÜSİAD olarak Afrika’ya özel bir önem atfettiklerinin altını çizen Kaan, bu sebeple 2018 yılını “Afrika Yılı” olarak ilan ettiklerini vurguladı. Afrika’ya dönük teşkilat çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaan, şu an Afrika’da 3 şube ve 7 temsilcilik ile hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar ise 30 ülkede temsilcilik açmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaan, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, bu bağlamda Türkiye’nin üretiminin artması ve sanayinin gelişmesi adına birçok proje geliştirdiklerini dile getirdi.

Orta ölçekli sanayiciler için 81 ilde TOSİ adını verdikleri sanayi siteleri kurulmasına çalıştıklarını belirten Kaan, bu proje ile üreterek büyüme stratejimizin yapı taşlarından birini oluşturduklarını kaydetti.

Kaan, sunumunda MÜSİAD’ın sadece iş insanları derneği olarak çalışmadığını ve mazlum coğrafyalarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren insanlara yardım eli uzattıklarını kaydetti. Suriye, Filistin, Arakan ve Somali gibi ülkelere yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Kaan, MÜSİAD olarak ellerini taşın altına koymaya her zaman hazır olduklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD

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