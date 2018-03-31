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MÜSİAD Konya, ARTİAD Heyetini ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:30 | Son Güncelleme

Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim ve Arap İş Adamı Heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesini ziyaret etti.MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

MÜSİAD Konya, ARTİAD Heyetini ağırladı

Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim ve Arap İş Adamı Heyeti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesini ziyaret etti.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşen ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kerim, “Arap iş adamlarının Türkiye’de yatırım yapmaları, yeni ortaklık kurmaları için bu tür gezileri düzenliyoruz. Amacımız, sağlam, köklü ilişkiler kurmak ve Arap ülkeleriyle olan ticaret hacmimizi ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Heyetimiz, Türk sanayisindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bundan en güzel şekilde faydalanmalarını istiyoruz” dedi.
“Arap iş adamlarımızla çalışmayı istiyoruz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da, “80 farklı sektörde üretim yapan Konya, yaklaşık 180 noktaya ihracat yapmaktadır. Arap iş adamlarımızla çalışmayı istiyoruz. Ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Birlikteliğimizi kalıcı hale getirmeliyiz” diye konuştu.
Başkan Okka, ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim’e ziyaretin anısına hediye takdim etti. Daha sonra Arap iş adamlarından oluşan heyet ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

MÜSİAD Konya, ARTİAD Heyetini ağırladı

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