MÜSİAD Konya’da “Çalışma Hayatında Sorunlar ve Çözümler” konulu panel

MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen “Çalışma Hayatında Sorunlar ve Çözümler” konulu panelde, çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin, güncel destekler ve işveren sorunlarının masaya yatırıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Ülkemizin büyümesinin anahtarı, üretim, ihracat ve istihdamdır. Bu çerçevede sanayici ve işadamlarımız, gece gündüz çalışıyor, yatırım yapıyor, üretiyor, dünya pazarlarına açılarak ülkemizin ihracatını artırma yolunda çalışıyorlar. MÜSİAD Konya olarak biz de, üyelerimizin bu gayretlerine, yeni pazarlara erişim başta olmak üzere birçok yönde destek oluyor, karşılaştıkları her sorunun çözümüne katkı vermeye çalışıyoruz. İş dünyası olarak, en çok ihtiyaç duyduğumuz iki başlık var. Bunlar güven ve istikrar ortamıdır. Özellikle seçimlerin konuşulmaya başlandığı tarihte artan belirsizlik ortamlarının ekonomi açısından büyük bir kayıp dönemi olduğu ortadadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, seçimlerin Haziran ayı içerisinde yapılması kararını bu belirsizlik ortamının kısa sürede ortadan kalkması yönüyle ülkemizin geleceği adına olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve coğrafyamızda yaşanan olumsuzluklar karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle geçmemiz son derece önemlidir. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve büyük Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise, “Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı’nın mali yüklerine rağmen Türkiye büyümesini sürdürmektedir. Ülkemizde güven ve istikrar sürmektedir. 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüme kaydettik. 2018 yılında en az yüzde 5,5 büyümeyi hedefliyoruz. Yine bir milyon 617 bin kişiye istihdam sağladık. Yeni açıklanan işsizlik rakamlarına göre 2017 yılı Ocak ayı işsizlik oranı ile 2018 yılı Ocak ayı işsizlik oranını karşılaştırdığımızda işsizlikte yüzde 2,2’lik bir düşük yaşanmıştır. Yaşanan bu olumlu gelişmeleri yeterli bulmadığımızı ifade ederken, 2023 istihdam hedefimiz işsizliği yüzde 5’in altına çekmek için büyük gayret sarf etmekteyiz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Cumhurbaşkanımız, erken seçim tarihini açıkladı. 25 Haziran’da çok daha güçlü bir hükümet olacak. 16 Nisan tarihinde yapılan referandumla yapılan anayasal değişiklikler 24 Haziran’da hayata geçecek ve hukuken de fiilen de Cumhurbaşkanlığı sistemi başlayacak. Yeni Türkiye, Yeni Hükümet sistemiyle küresel ve bölgesel risklerle çok daha güçlü mücadele edebilecek. 24 Haziran’da ekonomik operasyonlar bertaraf edilecek. İnşallah döviz ve faiz terörünü sonlandıracağız. FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG terör örgütlerini ülkemizden ve bölgemizden kazıyıp atacağız. Gayret bizden zafer Allah’tan. Allah ülkemizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Moderatörlüğünü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç’ın yaptığı panelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, İş-Kur Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, Ankara İş Teftiş Grup Başkanı Suat Hayri Akpınar, SGK Teşvikleri, Yabancı Çalışanlar, İş-Kur Destekleri, Teftişler, İş Kazaları ve güncel destekler konularında birer sunum yaptı.

Panelin ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve panelistlere hediye taktim etti.