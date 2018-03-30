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MÜSİAD SAMEKS mart ayı verileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

SAMEKS Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 52,8'e geriledi

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), martta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 52,8'e geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Mart 2018 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 1,4 puan azalışla 52,8 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, aynı döneme göre hizmet endeksi 2,9 puan azalarak 50,8 puan, sanayi endeksi ise 2,8 puanlık azalışla 53,8 puan oldu.

SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde kalarak Türkiye ekonomisindeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

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Mart MÜSİAD SAMEKS

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