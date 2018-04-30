MÜSİAD SAMEKS nisan ayı verileri

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 53,7'ye yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Nisan 2018 sonuçları açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 0,9 puan artışla 53,7 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, söz konusu dönemde Hizmet Endeksi 3,3 puan artarak 54,2 puan, Sanayi Endeksi ise 2,8 puanlık artışla 56,6 puan oldu.

SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde kalarak Türkiye ekonomisindeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

