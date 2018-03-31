Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Yerli Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma" paneli Düzce'de gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen panele katılan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, MÜSİAD olarak eğitim konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de mesleki eğitimin önemine değinen Altıntaş, "MÜSİAD olarak kuruluşlarından bu yana mesleki eğitim vurgusu yapıyoruz. 2011 yılında Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu olarak mesleki alanda ilk çalıştayı düzenledik. Bu çıktıları paydaşlara dağıtarak, mesleki eğitimin önemi ve sorunlarını ilgili yerlere aktarma çabasında bulunduk." dedi.

"Tematik Lise Programı"nı da geçen yıl hayata geçirdiklerini dile getiren Altıntaş, "Üsküdar'da Pazarlama ve Perakende Teknik Meslek Lisesi'nde tüm müfredatı geliştirerek öğrencilerimizi yetiştirmeye başladık. Burada yetişen gençler, iş kaygısı yaşamadan ülke ekonomisine katkı sunacaklar. Önümüzdeki dönemde de bu konu üzerinde çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.