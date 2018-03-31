Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Yerli Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma" paneli Düzce'de gerçekleştirildi.
Kentteki bir otelde düzenlenen panele katılan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, MÜSİAD olarak eğitim konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Türkiye'de mesleki eğitimin önemine değinen Altıntaş, "MÜSİAD olarak kuruluşlarından bu yana mesleki eğitim vurgusu yapıyoruz. 2011 yılında Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu olarak mesleki alanda ilk çalıştayı düzenledik. Bu çıktıları paydaşlara dağıtarak, mesleki eğitimin önemi ve sorunlarını ilgili yerlere aktarma çabasında bulunduk." dedi.
"Tematik Lise Programı"nı da geçen yıl hayata geçirdiklerini dile getiren Altıntaş, "Üsküdar'da Pazarlama ve Perakende Teknik Meslek Lisesi'nde tüm müfredatı geliştirerek öğrencilerimizi yetiştirmeye başladık. Burada yetişen gençler, iş kaygısı yaşamadan ülke ekonomisine katkı sunacaklar. Önümüzdeki dönemde de bu konu üzerinde çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu ise son dönemde Türkiye'nin temel tezlerinden birinin yerli ve milli olmak olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkenin dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, öncelikle kendi kültürel ve tarihsel değerlerine sahip çıkması gerekmektedir. Yerli ve milli olabilmek için eğitim kalitemizi uluslararası standartlara taşımalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
İki oturumda gerçekleşen toplantı, farklı alanlardan konuşmacıların sunumları ile son buldu.
Toplantıya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve MÜSİAD üyeleri katıldı.
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