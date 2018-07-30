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MÜSİAD'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

AA İstanbul Bölge Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Şenol Kazancı, Abdurrahman Kaan'a AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ettikleri Afrika ziyaretini ve MÜSİAD’ın çalışmalarını anlattı.

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Abdurrahman kaan MÜSİAD Şenol Kazancı

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