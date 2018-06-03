HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MÜSİAD'dan Gürcistan'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 23:14 | Son Güncelleme

MÜSİAD'dan Gürcistan'da iftar

TİFLİS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisince, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "2. Geleneksel İftar Programı" düzenlendi.

İftara, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, din adamları, siyasetçiler, Türk, Gürcü ve Azeri iş adamları ile Türk öğrencileri katıldı. İftar, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev'in duasıyla başladı.

Programda konuşan Büyükelçi Yazgan, MÜSİAD Tiflis Ofisi'ne teşekkür ederek, Gürcistan'da yaklaşık 5 ay önce göreve başladığını hatırlattı.

Büyükelçi Yazgan, "Birliktelikler güzel şey, vatan ve millet için yüreği birlikte çarpan, siyasi görüşü ne olursa olsun vatan aşkı geldiği zaman birliktelikten kaçmayan, vatan hainlerine bu ülkede ve de başka yerde nefes aldırtmayan tüm arkadaşlarımıza burada bizimle oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel de bu yıl ikincisini düzenledikleri iftara katılan davetlilere teşekkür etti.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumuÖmer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu
"Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gürcistan MÜSİAD Tİflis Ofisi'nden iftar programı Tiflis

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.