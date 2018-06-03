MÜSİAD'dan Gürcistan'da iftar

TİFLİS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisince, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "2. Geleneksel İftar Programı" düzenlendi.

İftara, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, din adamları, siyasetçiler, Türk, Gürcü ve Azeri iş adamları ile Türk öğrencileri katıldı. İftar, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev'in duasıyla başladı.

Programda konuşan Büyükelçi Yazgan, MÜSİAD Tiflis Ofisi'ne teşekkür ederek, Gürcistan'da yaklaşık 5 ay önce göreve başladığını hatırlattı.

Büyükelçi Yazgan, "Birliktelikler güzel şey, vatan ve millet için yüreği birlikte çarpan, siyasi görüşü ne olursa olsun vatan aşkı geldiği zaman birliktelikten kaçmayan, vatan hainlerine bu ülkede ve de başka yerde nefes aldırtmayan tüm arkadaşlarımıza burada bizimle oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel de bu yıl ikincisini düzenledikleri iftara katılan davetlilere teşekkür etti.

