MÜSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Tatlı’ya ziyaret

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve yönetimi, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret ederek eğitim alanında istişarelerde bulundu.
Ziyarette ilk olarak konuşan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ülkenin İktisadi kalkınması ile sosyal çevrenin uyumlu gitmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle eğitim camiası olarak biz iş adamlarımızın, esnafımızın, sanayicilerimizin geliri artıkça eğitim alanına da yansıması olacaktır. İnşallah ben başkanımıza bol helal kazançlı günler diliyorum. Ziyaretlerinden dolayı ise çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise “Bugün bizi kabul eden Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlıya çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuz ile birlikte kendilerini ziyarette bulunduk. Öncesinde şunu söylemekte fayda var. Bugün mübarek bir gün bütün İslam aleminin Beraat Kandilini kutluyorum. Atacağımız bütün adımlarda mübarek kılsın bereketli kılsın. Sadece eğitim tarafı ile değil öğretim tarafı ile de bir bütün olduğu eğitim-öğretimin birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu ve bende bu okulun bir mezunu olarak 30 yıl geriye döndüm” diye konuştu.
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