TİFLİS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dernek olarak büyümeyi ve genişlemeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Biz dünyanın en yaygın, en etkili sivil toplum kuruluşu ve güçlü bir sermaye platformuyuz." dedi.

MÜSİAD'ın Tiflis şubesinin açılışı vesilesiyle gala programı düzenlendi.

Kaan, programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD olarak Gürcistan'ın çok özel önem verdikleri ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Gürcistan'ın Türkiye için dost, komşu, stratejik ortak ve önemli bir ticaret partneri olduğunu vurgulayan Kaan, MÜSİAD olarak büyümeyi ve genişlemeyi sürdürdüklerini söyledi. Kaan, "Biz dünyanın en yaygın, en etkili sivil toplum kuruluşu ve güçlü bir sermaye platformuyuz." diye konuştu.

Erken seçim kararına değinen Kaan, bu kararın daha güçlü Türkiye için, Türkiye'de daha çok istikrar, güven ve huzur ortamının olması için atılan bir adım olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla iş dünyası olarak erken seçim kararını olumlu karşıladığımızı ve doğru atılmış bir adım olarak gördüğümüzü burada ifade etmek istiyorum." dedi.