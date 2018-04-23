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MÜSİAD'ın Tiflis şubesinin açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 00:19 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: - "Biz dünyanın en yaygın, en etkili sivil toplum kuruluşu ve güçlü bir sermaye platformuyuz" - Tiflis Büyükelçisi Yazgan: - "Gürcistan, Türkiye'nin kardeşi, komşusu ve vazgeçilmez ortağı ülkedir. Türkiye de Gürcistan'ın kardeşi, komşusu ve vazgeçilmez bir ortaktır"

TİFLİS (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dernek olarak büyümeyi ve genişlemeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Biz dünyanın en yaygın, en etkili sivil toplum kuruluşu ve güçlü bir sermaye platformuyuz." dedi.

MÜSİAD'ın Tiflis şubesinin açılışı vesilesiyle gala programı düzenlendi.

Kaan, programda yaptığı konuşmada, MÜSİAD olarak Gürcistan'ın çok özel önem verdikleri ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Gürcistan'ın Türkiye için dost, komşu, stratejik ortak ve önemli bir ticaret partneri olduğunu vurgulayan Kaan, MÜSİAD olarak büyümeyi ve genişlemeyi sürdürdüklerini söyledi. Kaan, "Biz dünyanın en yaygın, en etkili sivil toplum kuruluşu ve güçlü bir sermaye platformuyuz." diye konuştu.

Erken seçim kararına değinen Kaan, bu kararın daha güçlü Türkiye için, Türkiye'de daha çok istikrar, güven ve huzur ortamının olması için atılan bir adım olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla iş dünyası olarak erken seçim kararını olumlu karşıladığımızı ve doğru atılmış bir adım olarak gördüğümüzü burada ifade etmek istiyorum." dedi.

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel de Tiflis şubesini açarak Gürcistan ile güç birliğini daha sağlam noktaya taşıyabilecek bir çalışma başlattıklarını dile getirdi.

"Türk yatırımcıların Gürcistan'daki doğrudan yatırımı 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Gürcistan ile ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmıştır." diyen Yücel, bu rakamların artırılması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da iki ülke arasındaki dostane ilişkilerine değinerek "Gürcistan, Türkiye'nin kardeşi, komşusu ve vazgeçilmez ortağı ülkedir. Türkiye de Gürcistan'ın kardeşi, komşusu ve vazgeçilmez bir ortaktır." dedi.

Türkiye ile Gürcistan hükümetlerinin özellikle son yıllarda yatırımcılar için olabilecek en iyi koşulları yarattığını vurgulayan Yazgan, devlet olarak iş adamlarını her zaman desteklediklerini belirtti.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Yardımcısı Giorgi Çerkezişvili de Gürcistan ile Türkiye arasında sadece ticari ve ekonomik ilişkilerin olmadığını, iki ülke arasında güçlü tarihi bağlar bulunduğunu kaydederek "Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor, her zaman Gürcistan'ın yanında. Gürcü halkı, bu desteği ve dostluğu hiçbir zaman unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Programda MÜSİAD ve Gürcistan İşverenler Konfederasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

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