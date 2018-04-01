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Musiki ustalarına ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 22:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Avrasya Kültür Sanat Derneğinin "2018 Musiki Ödülleri" sahiplerini buldu

Uluslararası Avrasya Kültür Sanat Derneğinin "2018 Musiki Ödülleri" sahiplerine verildi.

Uluslararası Avrasya Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Ahmet Coşkun, Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, kültür ve sanat aracılığıyla geçmişiyle bağ kuran milletlerin geleceğe ümitle ve güvenle baktığını söyledi.

Musiki ödüllerini ilk kez düzenlediklerini ifade eden Coşkun, "Anadolu'nun dört bir yanından çok büyük eserler ortaya koymuş, kendi mecralarının dışına çıkamamış ustaları, sanatseverleriyle yüz yüze getirmek, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için bir çaba içine girdik. Her yıl bu ödül töreni tekrar edecek." diye konuştu.

Coşkun, 2014 yılında dernek çatısı altında sanatseverleri buluşturduklarını belirterek, "Şiir, sanatın kubbesidir. İşte bu kubbeden, şiirden düşen her ışık, düştüğü her noktada farklı şekil alır. Kimine resim, kimine roman, kimine heykel ama şiirin mısralarının kendini en güzel ifade ettiği ve bayraklaştırdığı alan hiç şüphesiz musikidir. Sıkılmış bir kartopu gibiydik. Yuvarlandıkça büyüdük, bünyemize yeni enler kattık." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğin musiki ödüllerine layık görülen eski bakanlardan Ali Coşkun, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, ressam Asım Yücesoy, şair Fevzi Demirkol, tambur sanatçısı Tevfik Soyata, Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal, şair Cemal Safi, söz yazarı İlter Yeşilay ve şair Vedat Fidanboy'a ödülleri takdim edildi.

Gecede Türk Sanat Müziği Konseri verildi.

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2018 Musıki Ödülleri ve Türk Sanat Müziği Konseri ahmet coşkun Uluslararası Avrasya Kültür Sanat Derneği

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