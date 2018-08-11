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Musk'a borsa açıklaması nedeniyle dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

Davacılar, Elon Musk'ın açıklamasının Tesla hisselerinin gereksiz değer kazanmasına yol açtığını, bunun borsa kanuna aykırı olduğunu savunuyor

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk hakkında, şirketin borsadan çekilebileceğine dair yaptığı açıklama nedeniyle dava açıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Kalman Isaacs ve William Chamberlain adlı kişiler, ABD'de San Francisco Federal Bölge Mahkemesinde açtıkları ayrı davalarda, şirket hisselerinin değerinde ani artışa yol açan açıklamanın, menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen federal kanunlara aykırı olduğunu savundu.

Davacılardan Isaacs, Musk'ın bu açıklamasıyla, şirketin hisselerinden düşüşten kazanç sağlamak amacıyla açığa satış yapan yatırımcıları zarara uğrattığını iddia etti.

Elon Musk, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketi toplam hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini belirtmişti.

Toplamda 72 milyar dolara mal olacak geri çekme operasyonun ihtimal olarak duyurulmasının ardından şirketin Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisselerinin değeri yüzde 11 artışla 380 dolara kadar çıkmıştı.

Hisselerdeki spekülatif dalgalanma nedeniyle Nasdaq Teknoloji Endeksi, Tesla hisselerinin işlemlerini 1,5 saat boyunca durdurmuştu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın olası çekilmeyi önceden haber verdiği Twitter mesajı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Elon Musk, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda ise borsada açığa satış yapan yatırımcıların şirket hakkındaki "negatif propagandasından" şikayet etmiş, Tesla'yı tekrar tamamıyla özel hale getirmenin, borsadaki değer dalgalanmalarının ve çeyrek yıl hedeflerini tutturma kaygısının yaratacağı baskıyı ortadan kaldıracağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

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