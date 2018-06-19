Musk'tan bir çalışana sabotaj suçlaması

Elektrikli araç üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, bir çalışanını firmaya "büyük bir sabotaj" yapmakla suçladı.

BBC'nin haberine göre Musk, personele gönderdiği e-postada, ismini açıklamadığı bir çalışanın, imalat işletim sisteminde kodlama değişikliği yaptığını ve hassas veriyi üçüncü taraflara gönderdiğini söyledi.

Musk, çalışanın istediği terfiyi alamadığı gerekçesiyle şimdiye kadar yaptığını kabul ettiği şeylerin oldukça kötü olduğunu ve konuyla ilgili soruşturma yürütüleceğini dile getirdi.

Elon Musk, e-postada "Bildiğiniz gibi Tesla'nın yok olmasını isteyen organizasyonlara ait uzun bir liste var." ifadesini kullandı.

Musk, personele gönderdiği bir başka e-postada da pazar günü Tesla fabrikasında küçük çaplı bir yangın çıktığını, çok büyük hasara neden olmayan yangına hızla müdahale edildiğini bildirdi.

Musk, geçen hafta da neredeyse 15 yıl önce kurulduğundan bu yana yıllık kazanç ilan etmeyen şirketin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Tesla'nın iş gücünde yüzde 9'luk bir küçülmeye gidileceğini duyurmuştu.

Tesla'nın 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiği açıklanmıştı.

