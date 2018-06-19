HABER

Musk'tan bir çalışana sabotaj suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:54 | Son Güncelleme

Musk'tan bir çalışana sabotaj suçlaması

Elektrikli araç üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, bir çalışanını firmaya "büyük bir sabotaj" yapmakla suçladı.

BBC'nin haberine göre Musk, personele gönderdiği e-postada, ismini açıklamadığı bir çalışanın, imalat işletim sisteminde kodlama değişikliği yaptığını ve hassas veriyi üçüncü taraflara gönderdiğini söyledi.

Musk, çalışanın istediği terfiyi alamadığı gerekçesiyle şimdiye kadar yaptığını kabul ettiği şeylerin oldukça kötü olduğunu ve konuyla ilgili soruşturma yürütüleceğini dile getirdi.

Elon Musk, e-postada "Bildiğiniz gibi Tesla'nın yok olmasını isteyen organizasyonlara ait uzun bir liste var." ifadesini kullandı.

Musk, personele gönderdiği bir başka e-postada da pazar günü Tesla fabrikasında küçük çaplı bir yangın çıktığını, çok büyük hasara neden olmayan yangına hızla müdahale edildiğini bildirdi.

Musk, geçen hafta da neredeyse 15 yıl önce kurulduğundan bu yana yıllık kazanç ilan etmeyen şirketin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Tesla'nın iş gücünde yüzde 9'luk bir küçülmeye gidileceğini duyurmuştu.

Tesla'nın 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiği açıklanmıştı.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardıMahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Gemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdüGemiden inen turistler, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Tesla

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.