HABER

Muşlu çiftçi biber üretimini sevdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:01 | Son Güncelleme

MUŞ'ta geçen yıl 100 dönüm arazide yapılan biber üretiminden bol verim alan çiftçiye bu yıl 540 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.

Muşlu çiftçi biber üretimini sevdi

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta geçen yıl 100 dönüm arazide yapılan biber üretiminden bol verim alan çiftçiye bu yıl 540 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 1200 kişiye kapya kırmızı biber fidesi dağıtıldı. Deneme amaçlı dağıtılan biber fidelerinden olumlu sonuç alındığında önümüzdeki yıl 40 bin dekarda biber yetiştiriciliği yapışacağığını söyleyen İl Müdürü Mehmet Aydın, "Muş’ta sebzeciliği geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 300 dönüme ulaşan alanda biber yetiştiriciliği yapmak amacıyla 1200 kişiye, 540 bin biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. Geçen yıl 100 dönüm alanda ekim yapıldı. Çiftçiler, biberden iyi para kazanıyor. Ortalama verim 3 tonu buldu. Kilosunu iç pazarda 4 liradan satıyorlar. Çiftçinin yüzü güldü. Deneme başarılı olduğundan büyük çiftçilerle 30-40 bin dönümde biber ekimi yapılacak. Muş'ta 100 bin dekarda şeker pancarı ekimi yapılıyor. Pancarın ekilmediği alanlara biber ekimi yapıldı" diye konuştu.
Geçen yıl da biber fidesi aldığını belirten Seyfettin Muyan, biberlerin hem salçalık hem de yemeklik olarak kullanıldığını ifade etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teşekkür eden Muyan, "Devletimiz çiftçiye destek veriyor. Sebzecilikte ilk defa biber tarlasında damlama usulü sulama uyguladım. Temmuz sonunda verim alacağım. Kimyasal madde uygulamadım, hayvan gübresi kullandım. Biberler organik, tekinin ağırlığı yarım kiloyu buluyor. 400 fideden yaklaşık 1 ton ürün aldım" dedi.
Ücretsiz aldığı biber fidelerini satarak 4 çocuğunun okul masrafını karşıladığını anlatan Garip Muyan ise bu yıl daha fazla ekim yaparak daha fazla kazanç elde etmeyi planladığını aktardı.

FOTOĞRAFLI

Muşlu çiftçi biber üretimini sevdiMuşlu çiftçi biber üretimini sevdiMuşlu çiftçi biber üretimini sevdiMuşlu çiftçi biber üretimini sevdi

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Doç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeliDoç. Dr. Kavaklı: Mülteci statüsündeki kişilere hakları verilmeli
Doğanbey Adası'na jeotermal kaynak için ÇED izni verildiDoğanbey Adası'na jeotermal kaynak için ÇED izni verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

İlginizi Çekebilir

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te aile katliamı!

Gaziantep'te aile katliamı!

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman 2018? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.