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Muşlu çiftçilerden Tarım Fuarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Bu yıl 12’incisi düzenlenen Malatya Tarım Fuarı Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Muşlu çiftçilerden Tarım Fuarına ziyaret

Bu yıl 12’incisi düzenlenen Malatya Tarım Fuarı Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Muşlu çiftçiler Tarım Fuarını ziyaret ederek, fuarı gezdi.
12. Malatya Tarım Fuarı ilk gününden itibaren büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muş ilinden gelen 84 kişilik çiftçi ekibi fuarı gezerek stantları inceledi. Ziyarete Muş Tarım İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Şube ve İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanlığı, Süt Üreticileri Birliği, Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Manda Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyeleri, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri ile yaklaşık 84 çiftçi katıldı. Ziyarette konuşan Muş Tarım İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, "Bu yıl Malatya ilinde 12’incisi gerçekleştirilen Tarım Fuarına çiftçilerimiz, Ziraat Odası Başkanlığı, Birlik Başkanlarımız ve teknik personellerimizle birlikte katılarak yenilikleri yerinde görüp tarımsal anlamda fikirlerimizi pekiştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 84 çiftçi ve teknik personellerimizle fuar organizasyonuna iştirak ettik. Çiftçilerimizin ufkunun açılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunun bilincindeyiz. İlimizde Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi için elimizden geldiğince bu tür organizasyonlara çiftçilerimizin katılımını sağlayarak, onların modern çağın tekniklerine göre Tarımsal konularda bilinçlenmelerine katkı yapmayı düşünüyoruz. Tarım ve Hayvancılığın gelişmesinde, teknolojinin gereklerinden faydalanarak hem zamandan hem de kaliteden ödün vermeden daha modern Tarım ve Hayvancılığı Muş ilimizde hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Malatya ilinde gerçekleşen bu fuar organizasyonunda fuara katılımımızdan ve ilimize dönene kadar bize ve çiftçilerimize gösterilen üst düzey ilgi ve misafirperverlikten dolayı fuar organizasyonunda emeği geçen kişi, kurum, yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarına, Adıyaman, Muş, Van, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Kahramanmaraş, Tunceli başta olmak üzere çevre illerde 30 il katılım gösteriyor.

Muşlu çiftçilerden Tarım Fuarına ziyaret

Muşlu çiftçilerden Tarım Fuarına ziyaret

Muşlu çiftçilerden Tarım Fuarına ziyaret

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