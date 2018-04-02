Muşlu hayvan yetiştiricileri, kentte çoban bulamıyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta hayvancılıkla uğraşanlar, kentte 2 bin 500 ile 300 bin lira aylık vermelerine rağmen çobanlık yapacak kimse bulamadıkları için komşu illerden çoban getirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sungu beldesinde besicilikle uğraşan Naif Çiftçi, kentte çobanlık yapacak kimse bulamamalarından yakınarak, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'ten çoban getirdiklerini belirtti. Şehir dışından gelen çobanların aylık masrafının fazla olduğunu dile getiren Çiftçi, çobanlara 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında maaş verdiklerini söyledi. Çiftçi, "Muş'ta çobanlık yapan yok. Gençlerimize çobanlık zor gelince metropol şehirlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getiriyoruz. Maaşlarıyla beraber günlük yiyecek, giyecek ve iletişim masraflarını da karşılayınca bir çobanın gideri bize 5 bin liraya çıkıyor" diye konuştu. Batman’dan ailesiyle birlikte Muş’a çobanlık yapmak için gelen Ramazan Gezici ise işsiz kaldığı için çobanlıkla uğraştığını anlattı. Tabanlı köyünde, 6 ay boyunca çadırda kalacağını belirten Gezici, "Ekmek parası için çobanlık yapıyorum. Zor; ama ailemizi geçindirmek için bu işe mecburuz" dedi.