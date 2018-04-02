HABER

Muşlu hayvan yetiştiricileri, kentte çoban bulamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

MUŞ'ta hayvancılıkla uğraşanlar, kentte 2 bin 500 ile 300 bin lira aylık vermelerine rağmen çobanlık yapacak kimse bulamadıkları için komşu illerden çoban getirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta hayvancılıkla uğraşanlar, kentte 2 bin 500 ile 300 bin lira aylık vermelerine rağmen çobanlık yapacak kimse bulamadıkları için komşu illerden çoban getirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sungu beldesinde besicilikle uğraşan Naif Çiftçi, kentte çobanlık yapacak kimse bulamamalarından yakınarak, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt'ten çoban getirdiklerini belirtti. Şehir dışından gelen çobanların aylık masrafının fazla olduğunu dile getiren Çiftçi, çobanlara 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında maaş verdiklerini söyledi. Çiftçi, "Muş'ta çobanlık yapan yok. Gençlerimize çobanlık zor gelince metropol şehirlerde çalışmayı tercih ediyorlar. Biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getiriyoruz. Maaşlarıyla beraber günlük yiyecek, giyecek ve iletişim masraflarını da karşılayınca bir çobanın gideri bize 5 bin liraya çıkıyor" diye konuştu. Batman’dan ailesiyle birlikte Muş’a çobanlık yapmak için gelen Ramazan Gezici ise işsiz kaldığı için çobanlıkla uğraştığını anlattı. Tabanlı köyünde, 6 ay boyunca çadırda kalacağını belirten Gezici, "Ekmek parası için çobanlık yapıyorum. Zor; ama ailemizi geçindirmek için bu işe mecburuz" dedi.

TSK paylaştı! Genelkurmay Başkanı Akar...TSK paylaştı! Genelkurmay Başkanı Akar...
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
Öğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdiÖğretmen rezaleti! Öğrencileriyle ilişkiye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Trabzon'da kaybolan polisin cenazesi bulundu

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

Yunanistan elinden kaçırmıştı! Arnavutluk’un Escobar’ı Türkiye'de yakayı ele verdi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Bahçeli'den İYİ Partililere Türkeş'in kabrine ziyaret yasağı

Bahçeli'den İYİ Partililere Türkeş'in kabrine ziyaret yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.