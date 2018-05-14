Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, eğitimin öneminden bahsederek, "Doğrudan doğruya elini ve beynini kullanan çocukların ön tarafa çıkarılması lazım. Bir toplum bununla yaşar. Herkesin hukukçu olması şart değil. Çünkü muslukçu bazen hukukçudan fazla işe yarar. " dedi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Konseyi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kişisel Gelişim Zirvesi" programında konuşan Ortaylı, eğitimde eşitliğin önemine dikkati çekerek, öğrencilere geçmişteki eğitim sistemlerine ilişkin örnekler verdi.
"Her neslin bizden daha iyi olması için çalışmak zorundayız." diyen Ortaylı, şöyle devam etti:
"Eğer öyle olursa bizim hatıramızı onlar takdir ederler. Çünkü arkamızdan gelen cahiller, anlamazlar ve takdir de etmezler. Bir milletin yaşaması abideleriyle olur. O abideler taştan olur ve maneviyat halinde olur. O manevi abideleri takdir etmek için gelecek nesillerin sizden iyi yetişmesi şarttır. Bunun başka türlüsü olmaz. Bu çok önemlidir. Eğer yaşamak istiyorsanız daima yeni gelecek nesli iyi yetiştireceksiniz. "
Dil eğitiminin önemine değinen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ortaylı, önem verdiği iki unsuru da şöyle anlattı:
"Birincisi kendi kendinizi inşa etmek zorundasınız. Lisan ve lisanlar bilmeden hiçbir şey olmaz. 'Dünyaya Amerikalı olarak gelmedim, ne yapalım?' diye kafanızdan geçirmeyin. Bu en önemli olaydır. Bu lisan işini halletmeniz lazım. Ve lisan bir heyula değildir. Bunu uzak taşra kasabasında bile halledersiniz. Çok tatlı bir eğitim değildir. Konuşması kolay ve tatlıdır ama eğitimi değildir. Çok sıkıntılıdır. O sıkıntıya gireceksiniz. Mesela piyano çalmak ve dinlemek güzeldir. Ama sen onu çalana sor nasıl bir sıkıntı çektiğini. İlmin sıkıntısız olanı olmaz. Ne iş yaparsan yap sonunda piyano çalması iyidir, dinlemesi de hoştur ve itibarınızı da artırır fakat öğrenene kadar canınızın çıkması lazım. İkincisi ise coğrafyayı öğrenip, dünyayı gezmenizi tavsiye ederim."
Ortaylı, kişinin meslek seçimini erken yaşlarda yapması gerektiğini söyleyerek, 18 yaşında meslek seçimi yapmanın yanlış olduğuna değindi.
Eğitimin önemini tekrarlayan Ortaylı, "Doğrudan doğruya elini ve beynini kullanan çocukların ön tarafa çıkarılması lazım. Bir toplum bununla yaşar. Herkesin hukukçu olması şart değil. Çünkü muslukçu bazen hukukçudan fazla işe yarar." diye konuştu.
Etkinliğe KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile dekanlar ve öğretim üyeleri de katıldı.
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