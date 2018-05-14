Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, eğitimin öneminden bahsederek, "Doğrudan doğruya elini ve beynini kullanan çocukların ön tarafa çıkarılması lazım. Bir toplum bununla yaşar. Herkesin hukukçu olması şart değil. Çünkü muslukçu bazen hukukçudan fazla işe yarar. " dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Konseyi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kişisel Gelişim Zirvesi" programında konuşan Ortaylı, eğitimde eşitliğin önemine dikkati çekerek, öğrencilere geçmişteki eğitim sistemlerine ilişkin örnekler verdi.

"Her neslin bizden daha iyi olması için çalışmak zorundayız." diyen Ortaylı, şöyle devam etti:

"Eğer öyle olursa bizim hatıramızı onlar takdir ederler. Çünkü arkamızdan gelen cahiller, anlamazlar ve takdir de etmezler. Bir milletin yaşaması abideleriyle olur. O abideler taştan olur ve maneviyat halinde olur. O manevi abideleri takdir etmek için gelecek nesillerin sizden iyi yetişmesi şarttır. Bunun başka türlüsü olmaz. Bu çok önemlidir. Eğer yaşamak istiyorsanız daima yeni gelecek nesli iyi yetiştireceksiniz. "