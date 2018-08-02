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"Müslüm" filminden yeni teaser

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı film, 26 Ekim'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın oturduğu filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, hayat arkadaşı Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayça Bingöl, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli ve Şahin Kendirci bulunuyor.

Dijital Sanatlar tarafıdan hayata geçirilen ve çekimleri tamamlanan film, 26 Ekim'de vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
müslüm gürses Timuçin Esen

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