İSTANBUL (AA) - Arabesk müziğin "baba"sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen "Müslüm" filminden yeni teaser yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın oturduğu filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, hayat arkadaşı Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayça Bingöl, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli ve Şahin Kendirci bulunuyor.
Dijital Sanatlar tarafıdan hayata geçirilen ve çekimleri tamamlanan film, 26 Ekim'de vizyona girecek.
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Kan donduran ölüm! Tuvalet fırçası gözüne girdi
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum