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Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Müslüm Gündüz, AKİT TV'de katıldığı bir programda CHP hakkında 'Cehennem Partisi' diyerek “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek” ifadesini kullandı.

Akit TV’ye çıkan Aczmendi Müslüm Gündüz, canlı yayında “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez” dedi.

Akit TV’nin "Kara Kutu" isimli programından CHP hakkında da açıklamalarda bulunan ve CHP hakkında “İslam dinini ortadan kaldırmak için kurulmuş bir dini harekettir Halk Partisi” diyen Müslüm Gündüz, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren insanlara ne diyorsunuz?” sorusuna ise, “Eğer ahmak değilse, Anadolu’da güzel bir söz var beni mahzur görsünler, ahmak sınıfına bir şey demiyorum. O partiye kısaca cehennem partisi diyor Anadolu” ifadelerini kullandı.

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MÜSLÜM GÜNDÜZ KİMDİR?

1990'lı yıllarda Aczmendiler sivri fikirleri ile kamuoyunda çok ortaya çıkmışlar, liderleri televizyon kanalları ve gazetelerde açıklamalar yapmıştı. Cami çıkışlarında tef çalarak protesto eylemleri yaptılar. Devleti açıkça tehdit etmeleri, mevcut rejimi islami olmamakla suçlamaları ve bu uğurda mecbur kalmaları halinde şiddete başvuracaklarını açıklamaları ile diğer gruplardan ayrılırlar. Atatürk karşıtlıklarıyla bilinirler.

Müslüm Gündüz, 12 Haziran 1996 akşamı HBB televizyonunda laik demokratik rejime karşıtlığını açıklamıştı. Gündüz bu programda, "Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz Türkiye'yi alacağız. Hiç Merak etmeyin. demiştir. Ekim 1996 tarihinde Milliyet'e verdiği mülakatta da Laik ve demokratik rejimin sonunda yıkılacağını ve şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, çok kan aksa da bir aşamadan sonra İran'da olduğu gibi istenilen sonucun elde edileceğini açıkladı.

Gündüz'e göre şeriatın gelmesi için üç aşama vardı: Kalple isteme, dille söyleme ve elle düzeltme. Milliyet'e 1996'da yaptığı açıklamada şeriata geçişte elle düzeltme aşamasına gelindiğini söylemişti.

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GÜNDÜZ'ÜN BASILMASI VE TUTUKLANMASI

Gündüz, 29 Aralık 1996 tarihinde televizyon kanalları ve basın muhabirleri eşliğinde, iki yıl hüküm giydiği davada tutuklanması amacıyla Kadıköy'de bir evde polis tarafından basıldı. Akit ve Vakit gazeteleri yazarı Hüseyin Üzmez'e ait evde tutuklanması için basıldığında Fadime Şahin isimli bir kadın ile gayrı meşru bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Tutuklama esnasındaki uygunsuz kıyafetleriyle görüntüleri televizyon kanallarında yayınlandı. Basında ve televizyonlarda tutuklanması Fadime Şahin isimli kadınla basılması şeklinde duyuruldu. Bu konu basın yayında yayınlandı.

MÜSLÜM GÜNDÜZ'ÜN AİHM BAŞVURUSU

Müslüm Gündüz, Türkiye aleyhinde haksız yargılandığına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Mahkeme Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin askeri üyeleri bulunması nedeniyle başvuruyu haklı buldu. Müslüm Gündüz, ayrıca daha önce ifade özgürlüğü ihlali ile açtığı davayı da kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Müslüm Gündüz CHP Fadime Şahin kemalizm

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
GİDECEK OLANLAR BELLİ
Bu adamdaki beyini kuşa taksan ilk gördüğü ağaca çarpar baksan peşinde 5-10 bin müridi vardır. Şeyh bu zeka da ise Müritlere Allah yardım etsin
vay bee, güzel ülkemde ki TV ere o tvlere çıkardıkları adamlara bak, sapık herif, pis yobaz cehennem bile bunun gibilere fazladır
Hadi sıkıysa gelin gönderin bakalım yobazlar bizi.Bu ülkeyi sahipsiz mi zannediyorsunuz alçaklar
Müslim Gündüz ve Fadime Şahin, İslam'da kadın ve erkeğin yaşam tarzını çok iyi anlattı. ????
Doğru olanı söylemiş. Laik düzende cemaatlere veya fark inanç guruplarına yaşam şansı var ama şeriat düzeninde laiklere ve farklı inanç guruplarına yaşam şansı yok. Türk halkı seçimini 24 Haziranda yaptı.
@i.sezer Türk halkı yapmadı derin devlet yaptı.Erdoğanla işi daha bitmedi çünkü bunun gibi yobazları ortadan kaldırdıktan sonra bitecek :)Erdoğan değilde başka bir parti başa gelip bunları ortadan kaldırsaydı senin gibi ahmaklar din düşmanı derdi.Ama şimdi Erdoğan bunları temizleyince senin gibi ahmaklar Erdoğan kaldırdıysa bir bildiği vardır diyecek.Neden hiç sevinmedi Erdoğan kazandığına neden balkon konuşmasını koşarak yapmadı neden hiçbir parti itiraz etmedi?Bu saydıklarımı yapacağını bildiği için olabilir mi ?He şunuda söyleyim Erdoğanın ipini çekecek olanda devletin adamı Bahçeli olacak.
@i.sezer namazına engel mi oluyolar şarşaf giymene engel mi oluyolar zekat vermene engel mi oluyolar herhangi bir park da namaz kılmana engel mi oluyolar hacca gitmene engel mi oluyolar kafana fes takmana engel mi oluyıolar ? sorun ne hacı ne istedinizde olmadı ?
sen ve senin gibiler gidecek din teroristleri sizin muslumanlikta yeriniz yok.
Bunları kim çıkarıyor Akit TV'ye. Kardeşim bunlar Refah-Yol hükümetini düşüren kumpasçılar. Yazıklar olsun Akit TV sana..
Fadime ŞAHİN nerede? Müslüm abi gidersen onuda götürecen mi?
Hadi bakalım bi iç savaş başlasın kim gidecek görelim
Ne biçim bir ayırımcılık bu böyle? Bir arada geçinmeyi ne zaman öğreneceksiniz? Bu dünyada hep beraber yaratıldıysak, her şeyi eşit paylaşmayı öğrenmek zorundasınız. Zıt fikirdeki azınlıklara yaşama hakkı verilmeyip ölmek zorunda mı bırakmak adalet anlayışınız? Kendilerini mümin zanneden cahil zavallılar !
bu kıl yumağı kimdir ne sıfatla bunları söylüyor acaba.bunları adamdan sayıp programa çıkartanın da kıl kadar aklı yok
şerefsiz din tüçcarları hepiz defolup gideçeksiniz sizlerin nasıl korkak olduğunuzu hepimiz biliyoruz şimdide bu çesareti nerden bulup konuştuğunuzuda biliyoruz
hadi bakalım berna laçine dava açan adalet aynı hızı müslüm içinde bekliyoruz.
senin gibilerin gideceği kesin rahat ol.
chp li değilim ülkücüyğm ancak şimdi iyi partili olarak 80 de her ikş tarafta bi mücadele verdi idamlar müebbetler faili mechuller yaşadı senin gibi yatkta basılmadı sözde müslümanlar inanki chp linin müslümanlığına daha çok inanıyorum ya inanmıyorum diyor yaninanıyıtum yada saygı duyıyorum diyor en tehlikelisi sizin gibi münafıklar aslında yerinşz bu ülke değil sizin gibilerin biz müslümanları karakayan kötü gösteren sarıkla müslümanlık sakalla müslümanlık olacak ama 18 lik kızlarla yatakta basılavakasın
ahlaktan bahsedene bak
bu ülkeyi kuranları bu ülkeden çıkaracak olanı bu millet adamın damına koyar
Türkler burada Atatürkçüler burada bölücülerin yobazların bu ülkede yeri hiç bir zaman olmadı olmayacak
CENNET SANA VE SENİN GİBİLERE Mİ KALDI SOYTARI. CEHENNEMİN DİSKO BÖLÜMÜNDE ŞAHSINA AYRILAN SÜİT ODA SENİ BEKLİYOR.
Kendini ne sanıyorsa, söylediği sözlere bak. "Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir." Ölüp gideceksin bari kendine faydalı işler yap.
Arkadaşlar oyuna gelmeyin. 28 Şubat benzeri senaryolar yazılmaya başlandı, birliğimizi bozmaya bizi ayrıştırmaya çalışanlara kulak asıp onlara prim vermeyelim.
klasik akape seçmeni işte ne bekliyorsun
bir 5 vakit namaz kılan biri olarak bunlara islam demek istemiyorum..islama zarar vermek isteyenler ancak bukadar yaparlar..böyleleri varken islama dışardan düşman aramaya gerek yok..sevgili peygamberim de bunlarla mücadele eder ve maun suresinin böylelerine indiğini söylerdi mutlaka..
Adam olmadın, bir ömür böyle gitti.
bu ülke seyhlerin tarikatlarin ülkesi olamaz efendiler
@asln_kendal_1993 Daha 3-4 sene önce TARİKATLARIMA DOKUNMA diyen bakanlar şuanda neredeler çok merak ediyorum?
Eğer bu ülkede her dine mensup insanlar bir arada yaşıyorsa Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu. Bu ülkeyi kurduğunda ilk işi Diyanet Başkanlığını kurarak sizin gibi din düşmanlarının önünü kapamıştır. Ezanlar bu ülkede onun sayesinde Türk yurdunun semalarında yerini almış ve bizlerde o ezanı muhammediyeyi Şuuh ile dinliyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz. Bu ülkeyi sende terk etme diğerleride taki ülkeye ihanet edene kadar. Mekanları cennet olsun.
Hem sizler hem de Kemalistler gitsin bu ülke rahat etsin!
avrupayı beğenmezler gavur derler ama .... sıkışınca avrupa insan hakları mahkemesine giderler. hey gidi yobazlar hey..
Avrupa'ya sallıyorsun, niye Avrupa insan hakları mahkemesine başvuruyorsun , şeriata başvur İslam ülkelerinden yardım iste şu tip mahlukatları peşinden giden sığırlar var
Gidecek olan sizlersiniz bunu da Cumhurbaşkanı yapacak. Çünkü bunu başka bir parti yapsa din düşmanı derler. Ama cumhurbaşkanı yapınca sorun olmuyor vardır bir bildiği deniliyor. Tüm cemaatlerle birlikte sizlerde yok olacaksınız gün gelecek :)
Elazığda şarap fabrikasının arkalarında ayyyaş ayyaş gezerken kasplık yaptığın dönemde birden müslüm efendi olan adam Atatürk düşmanı olarak peydah olmuş ve din kisvesi ile milleti kandırmıştır. mehmetali birantla yaptığı röpörtaj da çok manidardır.
Birlikte yaşamayı başaracağız,kimsenin gidecek yeri yok.
Allah'ın emrettiği peygamber efendimiz in uyguladığı şeriat mı hoşgeldin hoşgeldin. Tarikatın şeyhin kendine yonttuğu din sizde kalsın.
e tarikatlar şeyhler ulemalar ülkesi adı altında dini siyasi silah olarak kullananlar olursa tecvüz,cinayet,taciz
Fadime Şahin'e n'oldu Müslüm ! Sen her türlü pisliği ahlaksızlığı yap,din kisvesi adı altına sığınarak uçkurunu çöz.Ondan sonra millete akıl ver.Allah senin gibi ahlaksızlardan bu ülkeyi korusun.Bizim Türkiye'den başka ülkemiz yok.Ve burayı mahvetmenize izin vermeyeceğiz.
pardon ! bunlar hangi dine mensup ?
Sen gidiyorsan git, Fadime yi götürme
adama bak zina yapıyor sonra da müslümanlık dersi veriyor, memleket ne çektiyse bunlardan çekti be
gitmeyin sizi seviyoruz sizi gorunce daha fazla ulkeyi korumak kalkindirmak icin okuyup calisiyoruz
Gidecek olanlar şimdiden kendilerini belli ettiler. Bunlar Müslüm ve kendisine çanak açanlar ile aynı zihniyeti taşıyan müslüman diye geçinenler. Dini her konuya alet edenler ile islamiyetin sırtına bindirdikleri yükün azalması neticesinde gitmeleri, müslümanlığı gerçek anlamda yaşayanlar memnun kalacaklardır.
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