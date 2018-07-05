Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Akit TV’ye çıkan Aczmendi Müslüm Gündüz, canlı yayında “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez” dedi.

Akit TV’nin "Kara Kutu" isimli programından CHP hakkında da açıklamalarda bulunan ve CHP hakkında “İslam dinini ortadan kaldırmak için kurulmuş bir dini harekettir Halk Partisi” diyen Müslüm Gündüz, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren insanlara ne diyorsunuz?” sorusuna ise, “Eğer ahmak değilse, Anadolu’da güzel bir söz var beni mahzur görsünler, ahmak sınıfına bir şey demiyorum. O partiye kısaca cehennem partisi diyor Anadolu” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜM GÜNDÜZ KİMDİR?



1990'lı yıllarda Aczmendiler sivri fikirleri ile kamuoyunda çok ortaya çıkmışlar, liderleri televizyon kanalları ve gazetelerde açıklamalar yapmıştı. Cami çıkışlarında tef çalarak protesto eylemleri yaptılar. Devleti açıkça tehdit etmeleri, mevcut rejimi islami olmamakla suçlamaları ve bu uğurda mecbur kalmaları halinde şiddete başvuracaklarını açıklamaları ile diğer gruplardan ayrılırlar. Atatürk karşıtlıklarıyla bilinirler.